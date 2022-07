• Comitetul de Nominalizare Made in Romania a selectat cele 50 de companii semifinaliste ale programului, dintr-un numar de 350 de companii inscrise in program anul acesta • In perioada 4 – 31 iulie, publicul este invitat sa isi sustina compania preferata prin vot exprimat pe platforma Made in Romania www.investingromania.com • Noutatea acestei editii este data de trimiterea direct in finala a primelor 3 cele mai votate companii Comitetul de Nominalizare Made in Romania a selectat cele 50 de companii semifinaliste ale programului, dintr-un total de 350 de companii nominalizate pe platforma www.investingromania.com. Programul Made in Romania si-a continuat trendul ascendent pe care l-a cunoscut odata cu lansarea sa din 2017, reconfirmand cu ocazia acestei editii succesul de care se bucura in randul comunitatii de afaceri din Romania.

Cele 50 de companii semifinaliste sunt:

„ Made in Romania a reusit sa creeze cadrul adecvat prin care companiile romanesti isi pot promova afacerile si pot avea acces la strategii de dezvoltare a acestora prin atragerea de finantare de pe piata de capital. Am vazut, de-a lungul celor cinci editii, companii locale cu un potential extraordinar de a deveni lideri nationali si de a se extinde la nivel regional si international, iar clasamentul din aceasta editie ne demonstreaza faptul ca programul isi atinge obiectivul de a deveni un reper in identificarea si promovarea viitoarelor motoare ale economiei romanesti. Anul acesta avem 50 de companii semifinaliste din arii de activitate foarte diverse si asteptam cu interes sa vedem care sunt finalistele.“ a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„ Editia de anul acesta a programului Made in Romania a adus un numar record de companii inregistrate pe platforma dedicata investingromania.com. 88% dintre companiile inregistrate in program in 2022 sunt IMM-uri si ne bucuram ca tot mai multi antreprenori romani, cu afaceri din domenii-cheie pentru economia locala, descopera in acest program oportunitatea de a-si promova povestea si de a se dezvolta. Suntem in etapa in care cunoastem numele celor 50 de companii semifinaliste ale editiei 2022. Felicitari tuturor! Urmeaza perioada de vot pentru a desemna 3 dintre finaliste si va incurajam sa acordati voturile voastre companiilor pe care le admirati pentru a le oferi sansa sa faca parte din etapa finala a acestui proiect cheie al Bursei de Valori Bucuresti.”, a declarat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.

In prima etapa a proiectului Made in Romania, derulata in perioada 29 martie – 31 mai, antreprenori, parteneri si sustinatori ai programului, dar si ai brandurilor romanesti, angajati ai companiilor din Romania, precum si Comitetul de Nominalizare au inregistrat un numar de 350 nominalizari valide prin intermediul platformei www.investingromania.com. Dintre acestea, cea mai mare pondere in functie de domeniul de activitate o detin companiile din IT&C, cu un procent de 27%, urmata de companiile din Comert cu 12%, in timp ce sectorul Serviciilor ocupa locul 3 in top, cu un procent de 9% din totalul companiilor nominalizate. Cele 3 domenii de activitate au fost urmate de Industria Alimentara, FMCG, Industria Prelucratoare, Sanatate, Constructii, Agricultura. Distributia geografica a companiilor nominalizate anul acesta arata faptul ca in top 5 se afla judetele: Bucuresti si Ilfov, cu 46%, Cluj, in procent de 7%, Prahova si Timis cu cate 5%, urmate de Iasi, cu 4%.

Noutatea pe care o aduce cea de-a V-a editie Made in Romania este accesul direct in finala a primelor 3 cele mai votate companii de catre public. Votul publicului pentru desemnarea celor 3 finaliste are loc in perioada 4-31 iulie 2022. Doar 48 de companii dintre cele 50 semifinaliste pot fi votate de publicul larg pe platforma Made in Romania, cele care si-au deschis cont si cele care aveau deja un cont activ in platforma. Celelalte 12 companii finaliste vor fi stabilite in 2 august de catre Juriul Made in Romania, format din experti in diverse domenii ale economiei. Cele 15 companii finaliste ale celei de-a V-a editii Made in Romania vor fi anuntate public, in cadrul Galei de Premiere din toamna acestui an.

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori Bucuresti in 2017, pentru a identifica si promova companiile de top din Romania. Dezvoltarea platformei www.investingromania.com pozitioneaza Bursa de Valori Bucuresti ca fiind principalul canal de finantare pentru antreprenorii romani. Totodata, platforma este dedicata investitorilor, consultantilor si, in special, companiilor cu perspective de crestere, care doresc sa atraga finantare de la investitori sau care se afla in procesul de pregatire a unui plasament privat pe Piata AeRO sau pe Piata Principala. Continutul media pus la dispozitie de consultanti prin intermediul platformei sprijina companiile in implementarea de bune practici si pregatirea afacerii pentru urmatorul nivel de dezvoltare.

In cursul anului 2022, derularea proiectului este sprijinita de Microsoft “powered by Microsoft”, alaturi de partenerii: BRK Financial Group, SeedBlink European Bank for Reconstruction and Development, UiPath, BRD Asset Management, TradeVille, Impetum Group, Banca Transilvania, BT Capital Partners, Dendrio, Mazars, Bondoc si Asociatii, Termene.ro, IFB Finwest, impreuna cu sustinatorii ANIS, DoingBusiness, Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), Romanian Business Leaders si partenerul media Digi24.