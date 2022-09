Madonna iubește din nou! Diva pop are un alt iubit, după ce în luna aprilie a acestui an s-a despărțit de Ahlamalik Williams, cu 35 de ani mai tânăr decât ea. Cea mai recentă cucerire a solistei este un bărbat la fel de tânăr. Andrew Darnell, căci acesta este numele bărbatului, are doar 23 de ani și aspiră la o carieră în domeniul modei, potrivit click.ro.

Conform publicației Dailymail, Madonna și Andrew au fost văzuți în New York, la un concert al artistului de origine nigeriană REMA. Potrivit martorilor, îndrăgostiții nu și-au putut lua privirea unul de la celălalt și nu au ezitat să-și exprime public afecțiunea.

De altfel, Madonna pare fermecată de tânărul model și nu a ezitat să-l prezinte fanilor. Artista a distribuit o imagine în care apare alături de Andrew, iar aprecierile internauților nu au întârziat să apară.

Citește mai multe, accesând: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/madonna-are-un-nou-iubit-tinerel-2203252.html