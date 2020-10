Madonna se ghidează după zodii când este vorba să lucreze cu cineva. Există o zodie de care se ferește și cu care nu lucrează în ruptul capului, potrivit click.ro.

Cântăreața Madonna (62 de ani) se ghidează după zodii când este vorba să lucreze cu cineva. Din această cauză nu a acceptat în ruptul capului să lucreze cu DJ-ul francez David Guetta (52 de ani), fiindcă e născut în zodia Scorpionului. ”Am făcut un remix pentru Madonna, la un moment dat”, a povestit David Guetta într-un interviu recent. ”M-a chemat la ea, mi-a spus că adoră acest remix și mi-a propus să facem un album. Am luat masa împreună. Totul a fost foarte bine. Am vorbit de muzică, de ceea ce voia să facă din acest album. Eram doar eu și ea. Foarte relaxați, super. Am mâncat, am ascultat muzică. Am vorbit despre când să ne apucăm de album. Când am ajuns la cafea, m-a întrebat ce zodie sunt. Când a auzit că sunt Scorpion, deodată s-a blocat. Mi-a spus că îi pare rău, dar nu putem colabora. Că i-a făcut plăcere că m-a cunoscut. Dar și-a luat imediat la revedere de la mine”, a dezvăluit francezul, conform sursei citate.

