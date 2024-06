De ceva vreme, pe site-urile de știri a apărut subtil o înșelătorie cu tentă economică. Aceasta este bine mascată și vrea să prindă în capcană persoanele naive sau credule. Mai precis, printre știrile publicațiilor online se strecoară un text ce pare a fi o informație economică. De obicei sunt anunțuri care îi fac pe oameni să creadă că au au șansa de a afla soluția pentru a face bani mulți într-un timp foarte scurt. Rețeau de șarlatani din spatele acestor înșelătorii se folosesc de imaginile persoanelor publice pe care, cu ajutorul Inteligenței Artificiale, le plasează în diferite clipuri așa-zis informative, menite să îi facă pe oameni să creadă în schemă. Florin Zamifrescu este unul dintre cei cărora imaginea le-a fost furată pentru a pune în aplicare acest plan care a lăsat mulți păgubași, notează click.ro.

Revoltat de faptul că i se folosește imaginea pentru asemenea infracțiuni care distrug vieți, Florin Zamfirescu a decis să apeleze la ajutor juridic.

„Am publicat și eu contra acelei informații, n-am ce să fac! N-am cui să fac plângere, din moment ce și din gura lui Isărescu au pus anunțul, din gura președintelui… Am vorbit cu un avocat. Sunt firme-fantomă pe care n-ai cum să le apuci. Chiar nu știu ce să mă fac. Mi-au dat telefon și niște prieteni mi-au zis… Domnule, am văzut numele tău… Am întrebat: ”Păi de ce nu mi-ai dat un telefon?”. I-au cerut datele. A dat numărul de card… Acuma, când ești prost… Era un colonel. Mă sună și oameni importanți. Și-mi zic că dau și ei bani. Domnule, cum să dai? Cum să crezi așa ceva? Că m-a dat Isărescu în judecată, că m-au fotografiat cu cătușe… Că m-a dat BNR în judecată, dar și Isărescu apare în toată treaba asta, nu? Apare! De ce nu îi dă el în judecată? Eu am tot avertizat, am vorbit cu un avocat… Am mers pe toate căile. Avocatul a zis că n-ai pe cine să dai în judecată. Prinde orbul, scoate-i ochii!”, a declarat Florin Zamfirescu pentru Fanatik.ro.

Sursa foto: Facebook

