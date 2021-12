„Să-mi fie frică de moarte? – să simt ceața în gât / pâcla pe față”. Așa descria Robert Browning momentul morții, care îi va veni în acea zi de 12 decembrie 1889, la Veneția, după ce suferise de ceea ce părea o simplă răceală pe care poetul de șaptezeci și șapte de ani n-a mai putut să o înfrunte.

Fiul unui funcționar al Băncii Angliei, Browning s-a născut și a crescut la Londra, a arătat puțin interes pentru educația formală și a trăit cu părinții până la vârsta de treizeci și patru de ani, scriind poezii și piese de teatru. Din multe puncte de vedere, era atractiv și amuzant și este lăudat de un biograf pentru „copilăria perpetuă, entuziasmul sincer, grația și farmecul său personal”, pe care toată lumea le observa la el.

În anii de debut, poezia lui Browning a avut puțin succes. Una dintre cele mai cunoscute opere ale sale este poemul narativ Sordello, care a devenit faimos pentru lipsa de claritate. Când editorul revistei Punch a încercat să-l citească, în timp ce se recupera după o boală, a devenit atât de confuz încât s-a temut că suferise leziuni pe creier.

Ulterior, Browning a fost întrebat despre înțelesul unui pasaj tulburător. Poetul și-a recitit versurile cu voce tare și a răspuns: „Când am scris asta, numai eu și Dumnezeu știam ce înseamnă, iar acum numai Dumnezeu știe!”.

Când a împlinit treizeci și trei de ani, Browning era încă burlac, dar a întâlnit-o pe femeia vieții sale. Pe Wimpole Street locuia, împreună cu părinții, Elizabeth Barrett, o fată bătrână de treizeci și nouă de ani. De la cincisprezece ani, era semiinvalidă din cauza unei boli de oase, dar era și ea poetă – mai cunoscută chiar decât Browning. Citind câteva dintre poeziile acestuia, a inclus vorbe de laudă la adresa lui Browning în volumul său, Poeme.

Încurajat de actorul Charles Macready, Browning şi-a concentrat energia, ani la rândul, asupra dramaturgiei în versuri, formă pe care o adoptase deja pentru Strafford (Strafford, 1837). Între 1841 şi 1846, într-o serie de pamflete reunite sub titlul general Clopote şi rodii (Bells and Pomegranates), a publicat încă şapte piese în versuri, inclusiv Trece Pippa (Pippa Passes, 1841), O pată pe nume (A Blot în the Scutcheon), scrisă în 1843 şi Luna (Luna, 1846).

Acestea, ca şi toate operele sale anterioare, cu excepţia piesei Strafford, au fost publicate pe cheltuiala familiei sale. Deşi Browning scria cu plăcere texte dramatice, nu a avut succes în teatru pentru că punctul său forte era să descrie, după cum observase chiar el în Strafford, „acţiunea din caracter, în caracterul în acţiune”.

În ianuarie 1845, deși poetul nu o întâlnise încă, i-a răspuns printr-o telegramă care spunea: „Iubesc versurile tale din toată inima, domnișoară Barrett. Iubesc, cum spuneam, aceste cărți din tot sufletul, și te iubesc și pe tine”. Câteva luni mai târziu s-au întâlnit și între ei s-a înfiripat o idilă, pe care ea a avut grijă să o ascundă de tatăl autoritar. Browning declara mai târziu că se bucurase de încurajări venite dintr-osursă neobișnuită.

Într-o zi petrecută în bibliotecă, s-a întrebat: „Cum va evolua dragostea mea pentru ea?” și a luat o carte la întâmplare. A observat că titlul de Gramatica limbii italiene a lui Cerutti nu-i dădea un răspuns. S-a uitat pe carte să vadă ce text îi va sări în ochi, sperând să vadă un cuvânt pozitiv, ca „împreună” sau măcar „a mea”. Spre plăcuta lui surprindere, s-a trezit citind o propoziție dintr-un exercițiu de traducere, „dacă iubim în cealaltă lume așa cum iubim aici, te voi iubi o eternitate”.

În septembrie 1846, cei doi s-au căsătorit pe ascuns și, o săptămână mai târziu, plecau spre Italia, unde au trăit aproape de Florența într-o sărăcie demnă, înconjurați de emigranți britanici și americani, ignorându-i, în general, pe italieni. Deși nu încape îndoială ca Browning i-a fost devotat, Elizabeth trebuie să fi fost de multe ori un tovarăș obositor. În ciuda invalidității sale, a continuat să scrie poezii sentimentale, de mare succes („Cum te iubesc? Lasă-mă să enumăr”).

Dar ea a devenit pasionată și de politica italiană și devotată împăratului francez Napoleon al III-lea, pe care, în ciuda tuturor dovezilor contrare, îl considera un campion al democrației. Și-a îndreptat atenția și spre spiritualism și ocultism, sub îndrumarea unui american numit Daniel Home, pe care Browning îl acuzase de șarlatanie. Mai mult, a devenit dependentă de laudanum, un obicei de care soțul a încercat să o vindece, convingând-o să bea Chianti, în schimb. Cu toate acestea, cuplul a trăit în liniște, el arătând o toleranță deosebită și umor față de excentricitățile soției sale, dar și față de alții. Odată, la o petrecere, a fost atras într-o cursă de către un invitat care a insistat să-l chestioneze despre poeziile sale. Dornic să scape, Browning s-a scuzat față de interlocutorul său: „Dar, dragul meu, nu e bine”, a spus întorcându-se. „Te monopolizez.”.

În vara anului 1861, Elizabeth, care avea cincizeci și cinci de ani, s-a îmbolnăvit, se pare că de gripă, și a murit. Chiar înainte să plece spre Italia, cu 16 ani înainte, Browning scrisese încă unul din versurile sale faimoase: „Oh, să fii în Anglia / acum, că e aprilie acolo.”.

Acum, după moartea soției, s-a întors în țară, și peste câțiva ani a produs cea mai bună operă a sa, Inelul și cartea, compusă din nouă monologuri dramatice ale căror naratori încearcă, din nouă perspective diferite, să rezolve o crimă (având ca inspirație un proces din Roma secolului al XVII-lea). Numără 21.000 de versuri (Iliada are vreo 15.000).

Robert Browning se odihnește acum la Westminster Abbey.

Tot la 12 decembrie:

1800: Washington DC este declarat capitala Statelor Unite.

1821: Se naște la Rouen scriitorul Gustave Flaubert.

1863: Se naște pictorul norvegian Edvard Munch.

1915: Se naște la Hoboken, New Jersey, marele Frank Sinatra.

Geo Alupoae, critic de teatru