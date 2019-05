Mafia cosmeticelor false incepe sa isi intinda tentaculele si sa reprezinta o afacere din ce in ce mai profitabila in Romania. In anii trecuti, au fost confiscate peste 90.000 de produse cosmetice contrafacute, ce urmau sa ajunga in Romania.

Iar in data de 23 aprilie, in urma cu doar cateva saptamani, politistii din Cluj, reprezentanti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au raportat o caputra de peste 80.000 de euro, in Cluj.

Un barbat a fost retinut, pentru comercializarea ilegala a diverselor produse cosmetice contrafacute, importate in mare parte din China. In urma perchezitiei efectuate la adresa indicata, politistii au descoperit produse cosmetice, haine si bauturi alcoolice de contrabanda in valoare de peste 80.000 euro.

Cati bani castiga vanzatorul din distribuirea cosmeticelor contrafacute?

Se pare ca afacerea era una foarte profitabila, deoarece in urma perchezitiilor efectuate, s-au gasit in casa si 770 euro si peste 30.000 de lei. Banii au fost confiscati, alaturi de produsele identificate, sub aspectul comiterii unei infractiuni de punere in circulatie a unui produs contrafacut, purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru astfel de produse. Fapta este prevazuta in art. 270. alin. 3 din Legea 86/2006, din Codul Vamal.

Persoana a fost retinuta si se afla momentan in judecata

In urma interventiei, persoana aflata in cauza a fost retinuta si a fost dispiusa arestarea pentru 24 de ore, urmand ca instanta sa decida condamnarea sau eliberarea individului, conform probatoriului.

Cercetarile sunt continuate, pentru a opri astfel de activitati ilegale, care produc uneori efecte grave si destabilizeaza piata de cosmetice si tratamente estetice profesionale care folosesc chiar produse de calitate si certificate de specialisti.

Unde sunt produse aceste cosmetice contrafacute si cum ajung ele in Europa si in Romania?

Conform unui studiu realizat in anul 2015 de catre Uniunea Europeana, 86% din totalitatea produselor cosmetice contrafacute, folosite in realizarea unor tratamente cosmetice sau chiar in ingrijirea personala, provin din China. Doar in anul 2017 Brune’L Ministry of Health confisca in vama peste 15.000 produse medicinale, cosmetice si de infrumusetare, care urmau sa treaca in Europa.

Un nou studiu din 2018 arata faptul ca piata este in continua crestere, asteptandu-se la o implozie in anii 2019 – 2023 in ceea ce priveste nisa acestor produse. Desi amenzile pot fi usturatoare, ajungand chiar si pana la 5000 de euro, multi dintre oameni aleg sa cumpere si sa distribuie mai departe astfel de produse. Pentru o astfel de activitate insa, orice individ poate risca si o perioada de 2 ani de inchisoare.

Cu toate acestea, iata ca mafia acestor produse contrafacute este in continua crestere, iar autoritatile locale din fiecare stat membru UE se confrunta de la an la an cu mai multe cazuri.

