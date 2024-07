Un număr de 47 de magazine ale PPC Energie și PPC Energie Muntenia din București și mai multe orașe ale țării au deschis puncte de adăpostire pe timp de caniculă, unde persoanele care suferă de stres termic se vor putea odihni și hidrata pentru a preveni eventuale probleme fizice cauzate de temperaturile ridicate.

”Aceste zile caniculare ne-au amintit că este necesar să ne protejăm pe noi și familiile noastre, și în special pe cei mai vulnerabili dintre noi, ca urmare a vârstei sau condiției medicale. În același timp, este posibil să nu putem evita mereu deplasările prin oraș și ne putem regăsi într-o situație de disconfort termic, în care să avem nevoie să intrăm undeva pentru a ne răcori și hidrata. Cei care se vor adăposti în magazinele PPC vor avea acces și la platforma fiipregatit.ro a Departamentului pentru Situații de Urgență, unde pot găsi ghidul cu sfaturi pentru siguranță pe timp de caniculă, pentru a se proteja”, a declarat Ionuț Dună, director general al companiilor PPC Energie și PPC Energie Muntenia.

„Încă din anul 2020, DSU are încheiat un protocol de colaborare cu actualul PPC. În acest context, am reușit împreună să realizăm mai multe proiecte benefice pentru cetățeni. Reamintesc doar activitatea de instruire a personalului propriu al PPC în vederea acordării primului ajutor și dezvoltarea ghidului de siguranță în domeniul electricității, care poate fi consultat pe Platforma națională de pregătire a populației în situații de urgență “fiipregatit.ro”. În prezent, având în vedere temperaturile extrem de ridicate cu care ne confruntăm, ne-am unit forțele și am venit în sprijinul cetățenilor prin realizarea mai multor puncte de adăpostire a populației pe timp de caniculă, acestea regăsindu-se în magazinele PPC. Ne bucurăm de fiecare dată când societatea civilă vine în sprijinul populației și sprijinim orice inițiativă de acest gen, ținând cont ca unul din dezideratele noastre principale, este salvarea de vieți!”, a declarat Dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Lista magazinelor PPC unde au fost organizate puncte de ajutor pe timp de caniculă este următoarea:

București, Sector 2, Șos. Pipera nr. 42

București, Sector 3, Str. Liviu Rebreanu, nr. 6A, spațiul comercial E0/07, Galeriile Titan

București, Sector 3, Bdul. Mircea Voda nr. 30

București, Sector 4, Șoseaua Giurgiului, nr. 127

București, Sector 6, Str. Brașov, nr. 25

București, Sector 6, Bdul Doina Cornea, nr. 2P

Giurgiu, Str. Doctor Inginer Marin D.Dracea, nr. 2

Arad, Str. Iuliu Maniu, nr. 65-71

Deva, Bdul 1 Decembrie 1918, bl. 3, sc. 2

Resita, Str. Revoluției din Decembrie, nr. 3

Timișoara, Str. Ștefan cel Mare, nr. 24-26

Timișoara, Iulius Mall, str. A. Demetriade, nr. 1, etaj 1

Călărași, Str. Dobrogei, nr. 50

Constanța, Str. Primăverii, nr. 4, bl. ST9

Constanța, Str. Soveja, nr. 21 A-21 B

Slobozia, Bdul Chimiei, nr. 10

Tulcea, Str. Victoriei, nr. 95

Bacău, Str. Ștefan cel Mare, nr. 28

Bacău, Bdul Unirii nr. 30

Baia Mare, Str. Republicii, nr. 13

Bistrița, Str. Gheorghe Șincai, nr. 12

Botoșani, Str. Unirii, nr. 8, bloc Turn

Braila, Str. G-ral Eremia Grigorescu nr.40, bl. 5A, spațiul comercial 2

Brașov, Bdul Griviței, nr. 50C

Buzău, Bdul Unirii nr. 11

Cluj, Calea Mănăștur, nr. 64-66

Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 37, bl. 21E, sc.1

Drobeta Turnu Severin, Bld Tudor Vladimirescu, nr. 110, bl TS10

Focșani, Bd Unirii nr. 31, bl. 33

Oradea, Str. Nufărului, nr. 28E

Iași, Str. Palas, nr. 5B, clădirea D3

Piatra Neamț, Bdul Decebal, nr. 14

Pitești, IC Brătianu, bl. A5

Ploiești, Bdul Republicii nr. 183

Rădăuți, Piata Unirii, nr. 58

Râmnicu Vâlcea, Str. Aleea Muzicii, nr. 1-2 (fosta Gib Mihaescu)

Râmnicu Vâlcea, Str. Știrbei Vodă, nr. 5, P2

Roman, Str. Oituz nr. 7

Satu Mare, Str. Micu Klein, nr. 4

Sibiu, Str. Hermann Oberth, nr. 5

Slatina, Str. Primăverii, nr. 18, bl FA18, sc.A, ap.2

Suceava, Str. Calea Unirii, nr. 22 – Iulius Mall Suceava

Târgoviște, Calea București nr. 36C

Târgu Jiu, Str. Victoriei, nr.56, bl.56

Târgu Mureș, Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 255

Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo nr. 80

Zalău, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 1

Reamintim că, pentru a evita deplasările în perioadele cu temperaturi ridicate, clienții PPC au posibilitatea de a folosi canalele digitale de comunicare, de primire și de plată a facturii, precum și contractarea online.

Astfel, clienții au la dispoziție două variante simple pentru a primi factura electronică, imediat ce a fost emisă: pe mail sau prin sms, sau pot opta pentru descărcarea copiei facturii de aici.

Indexul de energie electrică sau gaz poate fi transmis online folosind secțiunea Index din cadrul aplicației myPPC sau de pe pagina web https://myppc.ppcenergy.ro/. De asemenea, pentru a trimite indexul pentru energie electrică clienții pot apela (în timpul perioadei de telecitire specificată pe factură) numărul de telefon gratuit 0800.07.08.09 sau numărul cu tarif normal 021.9977. Toate detaliile despre transmiterea indexului sunt disponibile aici – https://www.ppcenergy.ro/servicii-digitale/transmitere-index/?ppc-energie

Pentru a intra în contact cu un consultant PPC Energie, clienții pot utiliza numărul de telefon 021.9977 (cu tarif normal, apelabil din România și din străinătate) în timpul programului, respectiv L-V: 8:00 – 20:00 (cu excepția sărbătorilor legale). La acest număr pot fi aflate informații despre facturi și sold, despre contract, pot fi activate servicii precum factura electronică și altele.

Mai mult, clienții pot alege să utilizeze aplicația myPPC, care poate fi accesată cu ușurință fie online, la adresa https://myppc.ppcenergy.ro/, fie prin descărcarea aplicației pentru telefonul mobil în mod gratuit, de pe App Store, Google Play sau Huawei AppGallery. Prin intermediul acesteia, clienții pot primi și plăti facturile de energie electrică sau gaze naturale, își pot înregistra indexul sau verifica balanța de plată. De asemenea, în aplicație sunt disponibile ofertele comerciale, astfel că atât clienții existenți, cât și cei potențiali au posibilitatea de a transmite online solicitări de încheiere a unui contract de furnizare de energie electrică sau de gaze naturale. Plățile se pot efectua online, prin direct debit sau transfer bancar sau din aplicația myPPC.