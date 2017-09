Magda Vasiliu se află în Italia cu băiețelul ei de doar 8 ani, care suferă de cancer. Cu toate că nu se află în țară, prezentatoarea știrilor este la curent cu tot ce se întâmplă la noi și pe zi ce trece este mai dezamăgită de sistemul după care funcționează România. La aflarea veștii că șeful CNAS, Marian Burcea a fost reținut de procurorii DNA, acuzat de decontări de servicii medicale fictive, Magda Vasiliu a răbufnit, potrivit click.ro.

”Milioane de euro… iar bolnavilor li se cer acte peste acte, avize, adeverințe etc etc deși nu cer nimic în plus față de ce li s-ar cuveni conform legilor… Cei care mă cunosc știu că sunt un om extrem de calm, pacifist chiar… Dar, în România, fără niște legi dure și fără pedepse crunte nu se mai poate face nimic! (…) Educația nu functionează, infrastructură n-avem, sistemul de sănătate e la pământ, nu producem una de un leu , dar stăm liniștiți…iar dacă stam liniștiti, ne meritam soarta!”, a scris Magda Vasiliu pe Facebook, potrivit sursei citate.

