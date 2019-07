Ediția a XI-a a Festivalului Național de teatru în limba engleză, MagicFest, va avea loc anul acesta în perioada 10-19 iulie. Timp de 9 zile vor lua parte la ateliere de teatru, creație teatrală și la diferite activități, 7 trupe de liceeni din: București- Acting up, Bacău- Nobody’s Group, Piatra Neamț- Cheer up, Timișoara- Hooleelogans și Suceava-The Knockers, The Pixies si Trupa Pi.

Atelierele vor fi coordonate de tineri actori, studenți sau absolvenți ai Univerșității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, precum: Horia Andrei Butnaru, Elena-Alina Florescu, Laila Abdel Hafiz, George Lepădatu, Carla-Teodora Mihai, Diana Gabriela Rotaru și Petru Daniel Șutu.

Participanții vor prezenta câte 2 piese, una în limba engleză, pregătită cu scopul participării in concurs și una în limba română creată pe parcursul atelierelor speciale, însă sunt acceptate și

trupe fără spectacole. Trupele vor avea o săptămână intensă, participând și la un atelier de noapte în care vor trebui sa creeze un mini spectacol non-verbal.

Festivalul este organizat de Asociatia MagiMedia in parteneriat cu Colegiul National “Petru Rareș” și cu sprijinul Conșiliului Județean și Primăriei Suceava, și Teatrului Municipal “Matei Vișniec”. Scopul principal al festivalului constă în descoperirea și promovarea tinerelor talente artistice, precum și o creștere a interesului tinerilor pentru teatru, literatură și artă.

Organizatorii sunt elevi ai colegiului, absolvenți sau foști membri ai trupei The Knockers, coordonați de managerul festivalului, Camelia Butnaru, președinții Horia Andrei Butnaru și Victor Alexandru Bădoi și vice-președinții Teona Stavarachi și Sabina Semenciuc.

Ediția de anul acesta a festivalului se va desfășura sub motto-ul “Your chance, your choice”, având ca temă abordarea necunoscutului dintr-o altă perspectivă, cunoașterea necunoscutului.

Spectacolele se vor ține pe scena Teatrului “Matei Vișniec” Suceava în zilele de 15, 16, 17 iulie, iar intrarea este liberă. Publicul este așteptat în limita locurilor disponibile.