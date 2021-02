13% din conturile de pe Facebook sunt fie false, fie duplicate. 270 de profiluri apartin unor utilizatori care au mai mult de un cont sau care isi ascund identitatea.

Din pacate foarte multe dintre aceste conturi false apartin unor entitati cu interese in zona politicului si a mass mediei.

Fenomenul s-a extins , iar aceste ”instrumente” sunt folosite si de ziarele de santaj ( am atras atentia nu odata asupra acestei pseudo-prese prin ”Scrisoarea deschisa ” adresata iesenilor), care dau comentarii negative de pe astfel de conturi si isi distribuie articole cu ajutorul conturilor false.

Vorbim de un adevarat flagel ,iar oamenii trebuie sa stie ca se pot apara si adresa justitiei.

Pentru a stopa aceste practici Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis in sedinta din 25 ianuarie 2021 ca ” deschiderea si utilizarea unui cont pe o retea de socializare folosind alte date de identificare reale decat cele ale persoanei care efectueaza aceste demersuri constituie infractiunea de fals informatic.

O asemenea fapta intruneste 2 din cerintele esentiale ale infractiunii de fals informatic prevazuta de art.325 din Codul penal, respectiv cea ca actiunea de introducere a datelor informatice sa fie realizata fara drept si cea ca actiunea de introducere a datelor informatice sa aiba ca rezultat date necorespunzatoare adevarului.

Printr-o decizie publicata de Curtea de Apel Brasov un barbat a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru santaj, fals informatic si violarea vietii private. Barbatul crease un cont fals pe Facebook pe numele fostei iubite si postase fotografii si filmulete cu aceasta in ipostaze indecente.

Intr-o era a digitalizarii , intr-o lume in care nu mai mergem noi la in formatie , ci vine ea la noi in functie de profilul nostru on line, orice like sau comentariu , creste sansele ca informatia sa devina virala.

In cele mai multe cazuri stirea este propagata prin intermediul conturilor false.

Fake -news-ul se desfasoara is ia amploare intr-un sistem media care functioneaza dupa cu totul alte reguli. Ori in acest sistem este usor sa publici orice tip de stire , fie ea falsa sau adevarata, iar retelele de socializare o vor distribui cu viteza si fara discriminare.

Pe Facebook un articol al unui ziar cu renume arata la fel ca unul creat si distribuit de pe un site sau cont fals.

Traim intr-o era a internetului, a stirilor care ne parvin pe conturile sociale , citim si aflam totul de pe internet, socializam si ne expune fara retineri viata pe conturile sociale , insa putini dintre noi discernem si suntem atenti la fake newsuri si conturile false pe care le distribuim si carora le dam like.

Pentru acest motiv ,incepand cu data de 25.01.2021, crearea si utilizarea in mediul on line a conturilor false este acum Pedepsita de Lege.

av. Gianina Vera Poroşnicu