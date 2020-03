Mai multe informații false despre folosirea remediilor homeopate în infecția cu coronavirus au început să circule pe internet. Aceste informații nu au nicio bază științifică.

Nu vă lăsați păcăliți! Picăturile homeopate sau alte preparate similare nu sunt recomandate pentru coronavirus.

Pentru prevenirea sau tratarea coronavirusului, folosirea produselor homeopate în detrimentul măsurilor indicate de medici vă pot pune viața în pericol.