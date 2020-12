Administratia Trump a lansat un proiect care are in vedere vopsirea in negru a peste 80 de mile de perete de frontiera in Texas. La inceputul acestui an, Biroul de Vama si Protectie a Frontierelor (CBP) care supravegheaza constructia peretilor frontierei SUA-Mexic, a evaluat beneficiile operationale ale proiectului. Acesta se va intinde pe lungimea a 82 de mile in Valea Rio Grande si Laredo, in Texas. Oficialii agentiei au declarat pentru CNN ca acoperirea cu vopsea epoxidica este o optiune buna pentru a construi viitoarele bariere. S-a ales finisajul negru pentru a oferi un constrast cu mediul natural si a fi bine vizibil.

Proiectul ar putea costa un milion de dolari in plus pe fiecare mila

In timpul intalnirii din biroul oval de anul trecut, Trump a spus oficialilor guvernamentali ca doreste ca peretele de frontiera sa fie vopsit in negru si sa fie incluse usi in stil francez. Specialistii au estimat ca acest lucru va costa un milion de dolari in plus pe fiacare mila.

Oficialii CBP care au fost autorizati sa vorbeasca despre aceste masuri, au mentionat ca ideea de a vopsi bariera nu este noua. Initial s-au gandit sa foloseasca culoarea alba, dar si-au dat seama ca se va confunda usor cu decorul. Ulterior, in baza sugestiilor primite de la Trump, s-a ales negrul pentru ca nu exista nimic natural in aceasta culoare si contrastul va fi vizibil.

In prezent, actualii si fostii oficiali ai agentiei sustin ca finisajul cu vopsea negara ar avea o eficienta redusa, aceasta insemnand costuri mari in timp pentru intretinere. Se pare ca motivele mentionate pentru vopsirea peretelui in negru s-au schimbat mult, singura motivatie fiind dorinta lui Trump, care acum nu mai conteaza.

450 de mile de gard de frontiera pana la sfarsitul anului

Chad Wolf, Secretarul interimar al Securitatii Interne, a mentionat ca administratia a evaluat vopsirea peretelui de frontiera ca o masura adecvata pentru a-i prelungi durata de viata. In prezent, administratia se apropie rapid catre obiectivul stabilit si anume construirea a 450 de mile de perete pana la sfarsitul anului.

Proiectul consta in inlocuirea zidului vechi care este darapanat cu un sistem imbunatatit de pereti. Oficialii CBP au declarat ca sunt in grafic si construiesc intre 10 si 12 mile pe sapatamana si se va atinge obiectivul propus.

Campania lui Trump pentru construirea zidului a fost indelung controversata

Zidul de frontiera sudic a fost piatra de temelie a presedintelui Trump. In ultimii trei ani, Trump a starnit numeroase controverse prin incercarile lui a gasi fondurile necesare proiectului. Astfel, dupa ce Congresul a refuzat sa furnizeze banii solicitati, Trump a incercat sa foloseasca bani militari pentru constructia zidului.

Trump a declarat in timpul unei vizite realizata in iunie la zid ca administratia lui a facut mai mult ca oricare adminsitratie pentru a securiza granita sudica.

Au fost alocate peste 15 miliarde de dolari

Din ianuarie 2017 si pa a in prezent au fost alocate cca 15 miliarde de dolari pentru a construi aproximativ 738 de mile din noul sistem de frontiera. Acesti bani provin din Fondul de securitate interna, aparare si trezorerie.

Cu toate acestea, pentru atingerea nivelului de 450 de mile pana la final de ani, presedintele a luat masuri fara precedent pentru a sustine proiectul, inclusiv declaratia de urgenta de anul trecut. De asemenea, pentru a accelera constructia, administratia sa a renunta la numeroase legi de mediu contractuale.

Urgenta nationala pentru finantarea zidului lui Trump

In februarie 2019, Trump a declarat urgenta nationala pentru a-si asigura finantarea pentru construirea zidului care i-ar putea purta semnatura. Masura a pregatit calea pentru ca Trump sa deblocheze miliarde de dolari in fonduri federale pentru a construi bariere suplimentare la granita sudica. In acest mod ocolea Congresul si parlamentarii care refuzasera cererea sa de finantare de miliarde de dolari.

Anul acesta, in ciuda scaderii punctelor de trecere ilegale a frontierei, Casa Alba a reinnoit situatia de urgenta. Numeroasele moduri in care administratia a cautat sa obtina fonduri suplimentare a alimentat procese la nivel national din partea statelor, a grupurilor ecologiste si a comunitatilor de frontiera. La baza tuturor acestora se afla acuzatia ca Trump a ocolit congresul pentru a obtine banii pentru zid.

Urmeaza sa vedem ce se va decide in viitor in legatura cu acest proiect ambitios, marca Trump.