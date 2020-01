Primăria Rădăuți are în evidență 52 de dosare de venit minim garantat, dintre care 32 ale unor persoane singure. Celelalte dosare vizează familii cu doi sau mai mulți membri. Primarul Rădăuților, Nistor Tătar, a afirmat că dintre beneficiarii de venit minim, 27 sînt apți de muncă. El a precizat că pentru sumele acordate ca ajutor social, persoanele apte de muncă au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, lucrări de interes local, care constau în salubrizarea și întreținerea spațiilor verzi, măturat, deszăpezit și alte activități sezoniere. ”Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei are ca scop principal crearea unor condiții necesare atingerii unui anumit grad de bunăstare și totodată prevenirea marginalizării și a excluderii sociale”, a mai spus Tătar.

