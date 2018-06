Orange Me Start – cele mai mici tarife de internet și telefoane 4G cu plată în rate direct pe factura Orange

Orange Me – mai mult internet 4G, minute și SMS nelimitate și telefoane 4G la 0 €

Conţinut HBO gratuit şi un Smart TV 4K cu Orange Love

Orange anunţă lansarea noilor abonamente Orange Me care oferă clienţilor mai mult internet, telefoane 4G cu 0 euro şi beneficii suplimentare în cea mai extinsă reţea 4G din România.

Cu noua ofertă naţională, abonații Orange pot alege dintre abonamentele Orange Me de la 10 euro pe lună cu un smartphone 4G sau abonamentele Orange Me Start, cu posibilitatea de a cumpăra telefoane la preţuri avantajoase, în rate, direct de la Orange.

Abonaţii Orange Me beneficiază de apeluri şi mesaje nelimitate la nivel naţional şi în roaming în Spaţiul Economic European, mai mult net inclus, dar şi de smartphone-uri 4G de la 0 euro prin Buy Back pentru orice abonament.

În cazul abonamentelor Orange Me Start, clienţii se bucură de mai multă flexibilitate şi un proces simplificat pentru achiziţia de telefoane, ce nu implică acte sau drumuri suplimentare. În plus, aceştia beneficiază de preţuri extrem de avantajoase, având posibilitatea de a cumpăra telefoane în 24 de rate fără avans, cu plata direct pe factura Orange. Astfel, abonaţii Orange Me Start beneficiază de costuri avantajoase pentru telefoanele cumpărate în rate împreună cu un abonament. Toate abonamentele Orange Me Start includ trafic de internet la preţuri competitive, dar şi reduceri suplimentare cu pachetele Orange Love şi Orange Family.

Orange lansează sub umbrela Love o nouă ofertă ce aduce mai mult divertisment pentru familie şi cei dragi. Clienţii Orange care au un abonament de voce mobilă şi optează pentru internet prin fibră şi abonamente TV digitale vor putea viziona filmele preferate de pe HBO fără costuri suplimentare, între 1 si 3 luni în funcţie de tipul abonamentului pe care îl au.

În plus, cu noua ofertă Orange Love clienţii au posibilitatea să achiziţioneze în rate cele mai noi smart TV-uri 4K.