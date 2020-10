Loialitatea abonaților Orange și alegerea acestora de a deveni digitali, într-o perioadă în care adoptarea soluțiilor online contribuie la siguranţa fiecăruia, sunt răsplătite prin programul Orange Thank You. Astfel, abonaţii primesc puncte Thank You pentru o serie de acțiuni online în My Orange sau Orange Money și la cumpărături din magazinul online Orange.

Puncte Thank You pentru activitatea online

De acum, abonaţii se bucură de 20% puncte Thank You din valoarea facturii Orange la plata prin My Orange sau Orange Money. În plus, aceştia primesc 20 de puncte Thank You pentru fiecare reîncărcare a unei cartele PrePay, cu minimum 6 euro credit, prin aplicația My Orange. Astfel, ei pot acumula până la 60 de puncte Thank You suplimentare, lunar, pentru că aleg să reîncarce fie prin aplicația My Orange din Google Play sau App Store, fie prin varianta web My Orange de pe desktop sau mobil.

Clienții care au carduri Orange Money sunt răsplătiţi cu extra puncte Thank You în cadrul programului Orange Thank You. Astfel, cei care deţin un card activ de debit Platinum primesc 2 puncte Thank You pentru fiecare tranzacţie eligibilă, în timp ce clienţii care au carduri Orange Money Classic sunt recompensaţi cu un 1 punct Thank You pentru fiecare tranzacţie eligibilă.

Punctele Orange Thank You acumulate pot fi utilizate sub formă de reduceri la achiziționarea de produse din orice magazin Orange. Atunci când clienții aleg să cumpere din magazinul online Orange un telefon cu prelungirea abonamentului pe 24 de luni, valoarea punctelor Thank you se triplează, iar reducerile devin cu atât mai mari.

Alte beneficii Orange Thank You

Abonații Orange sunt recompensaţi şi pentru anii petrecuţi în reţea. Astfel, după împlinirea unui an în reţeaua Orange, aceştia primesc 512 MB bonus de internet lunar, ce se adaugă la resursele din abonamentul de voce. Acest bonus creşte cu fiecare an, ceea ce înseamnă că un client cu o vechime de 8 ani în reţeaua Orange se va bucura de un bonus lunar de 4 GB.

Mai multe informații despre beneficiile programului Orange Thank You sunt disponibile pe: http://oran.ge/OrangeThankYou