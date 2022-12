Mai multe curse aeriene care urmau să aterizeze pe Aeroportul Suceava au fost anulate sau rerutate din cauza ceții. Iată situația curselor anulate/rerutate în data de 6 Decembrie 2022 din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

-RYANAIR Roma Ciampino-Suceava, rerutat la Cluj.

-WIZZ AIR Roma Fiumicino-Suceava, rerutat la Cluj.

-WIZZ AIR Milano Bergamo-Suceava, rerutat la Cluj.

-WIZZ AIR Lodra Luton-Suceava, rerutat la Sibiu

-Zbor charter privat Tivat (Muntenegru), rerutat la Bacău.

-RYANAIR Charleroi-Suceava, reprogramată de pe 5 Decembrie, rerutată la Cluj. Va încerca aterizarea dacă condițiile meteo vor permite.

-RYANAIR Milano Bergamo-Suceava, rerutat la Cluj. Va încerca aterizarea dacă condițiile meteo vor permite.

-WIZZ AIR Dortmund-Suceava, rerutat la Cluj. Zborul Suceava-Dortmund a fost anulat.