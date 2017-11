Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat că va acorda sprijin pentru ca un număr de 13 localități sucevene să obțină statutul de stațiune turistică. Este vorba de Mălini, Vama, Putna, Solca, Cacica, Sadova, Ciocănești, Cârlibaba, Dorna Candreni, Poiana Stampei, Șaru Dornei, Moldovița și Mănăstirea Humorului. ”Vom continua să încurajăm și să acordăm sprijinim pentru ca tot mai multe localități să devină stațiuni turistice. Cred că, deja, foarte multe dintre acestea îndeplinesc condițiile, atât ca infrastructură cât și ca obiective turistice pe care le au. Mă gândesc la Mălini, Vama, Putna, Solca, Cacica, Sadova, Ciocănești, Cârlibaba, Dorna Candreni, Poiana Stampei, Șaru Dornei, Moldovița, Mănăstirea Humorului și multe, multe altele – lista poate oricând continua. Voi face toate demersurile, cifrele statistice mă ajută ca argumente, pentru ca aceste localități dar și altele care vor urma, să fie recunoscute ca stațiuni turistice”, a spus Flutur.

Flutur vrea Bucovina ”Pol de dezvoltare turistică”

El a adăugat că va solicita ca Bucovina să fie declarată ”Pol de dezvoltare turistică”, spre a fi inclusă într-un program de investiții adecvat. Flutur a menționat că luni la Consiliul Județean a organizat o întâlnire cu factori implicați în turism pentru a dezbate mai multe teme de actualitate. ”La întâlnire sunt invitați să participe toți cei care activează în domeniul turismului – asociațiile de turism, reprezentanții structurilor de cazare, agențiile de turism, primarii din localitățile cu potențial turistic, centrele de informare turistică din județ. Vom discuta despre Master-Planul de Dezvoltare a Turismului pentru județul Suceava, despre infrastructură și Master-Planul de Transport pentru județul Suceava, vom contura calendarul și acțiunile pentru perioada următoare, pentru perioada sărbătorilor de iarnă, axându-ne pe Proiectul Crăciun în Bucovina. Vom discuta si despre completarea Calendarului Centenar, acțiuni pe care dorim să le organizăm în perioada 28 Noiembrie 2017 – 1 Decembrie 2018”, a încheia șeful administrației județene.