Luni, 20 martie, se va emite ordinul de începere pentru proiectarea străzilor cuprinse în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Anunțul a fost făcut de primarul Gheorghe Cătălin Coman, care a precizat că Primăria Fălticeni a câștigat trei proiecte pe Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” în valoare totală de 24 de milioane de lei, fonduri guvernamentale. Două dintre ele se referă la reabilitarea rețelei de apă pe strada Ștefan cel Mare, o rețea de apă farte veche, proiect în valoare de 1,7 milioande lei și la extinderea rețelei de apă în cartierul Țarna Mare, pe străzile Hanului și Răsăritului proiect în valoare de1,8 milioane de lei. Al treilea proiect care este și cel mai mare, în valoare de 20 de milioane de lei, se referă modernizarea mai multor străzi. ”Reabilităm integral și modernizăm strada Sucevei de la intrare în municipiul Fălticeni până la blocul Turn, continuăm cu strada 13 decembrie, apoi Bulevardul Revoluției până la Judecătorie, strada Republicii de la intersecție cu varianta până la intersecție cu străzile Armatei și Dimitrie Leonida, apoi strada Armatei, strada Dimitrie Leonoida, strada Matei Millo. Toate vor fi modernizate complet cu crearea de noi locuri de parcare, piste de biciclete, redabilitarea squarurilor, trotuarelor și a căilor de rulare. Un proiect important pentru Fălticeni care beneficiază de o sumă consistentă. Sunt 200 de miliarde de lei vechi care se vor investi pentru reabilitarea acestor rețele de drumuri. O să încercăm împreună cu proiectantul să realizăm și un sens giratoru în zona blocului Turn, o zonă în care se întâmplă frecvent ambuteiaje și aglomerații. E un proiect care va permite fluidizarea traficului de multe foarte aglomerat în Fălticeni plus modernizarea căii de rulare care cel puțin pe strada Sucevei arată destul de rău. Vorbim totuși de o investiție finalizată acum 8 ani în 2015, opt ani în care strada Sucevei a rezistat foarte bine la cât de mare a fost traficul, cu numărul de mașini și tonajul foarte mare pe această stradă”, a explicat primarul Coman.

El a subliniat că Primăria Fălticeni prin cele trei proiecte ”Anghel Saligny” câștigate a atins un record la nivel de județ. ”Ne bucurăm că am reușit împreună cu echipa din Primărie să fim beneficiarii a trei proiecte prin PNI ”Anghel Saligny”. Este un record pentru județul Suceava pentru că sunt foarte puține primării care au două proicte nu trei cum avem noi. Asta înseamnă că împreună cu echipa din Primărie am lucra bine, am lucrat eficient și am reușit să obținem punctajele necesare pentru ca aceste proiecte să fie finanțate”, a spus Cătălin Coman. El a adăugat că municipiul Fălticeni este prezent în toate proiectele de dezvoltare atât cu bani guvernamentali cât și cu bani europeni. Potrivit primarului, termenul pentru proiectarea străzilor este de 20 de zile. ”Urmează încă o perioadă în care o să obținem avizele pe documentația pusă la dispoziție de proiectant pentru eliberarea autorizației de construcție și în paralel vom începe procedura de achizții pe lucrări astfel încât chiar din această vară această lucrare extrem de importantă pentru Fălticeni și nu numai să înceapă. Spun nu numai penteru că doar 20% din mașinile care tranzitează strada Sucevei conform studiului de trafic sunt din Fălticeni restul de 80% sunt din alte localități ale țării și din alte țări mai ales în contextul războiului din Ucraina”, a mai spus Cătălin Coman.