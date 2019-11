Mai multe străzi din municipiul Rădăuți vor fi modernizate cu bani guvernamentali alocați din Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI), a anunțat astăzi primarul Nistor Tătar. El a declarat că valoarea investițiilor se ridică la suma de 18,7 milioane de lei urmând a fi reabilitate aproximativ 7 kilometri de străzi printre care Ioan Nistor, Dimitrie Dan, Școlii Noi, Volovățului, Spitalului, Bogdan Vodă. ”O parte din străzile prinse la finanțare pe FDI sunt străzi balastate. Am depus deja la București contractul și graficul de eșalonare pentru plățile pe FDI. Cred că săptămâna viitoare voi merge să semnez contractul. Am propus un grafic de lucrări pe doi ani de zile pentru că nu putem termina toate străzile într-un singur an. Am prins pentru anul 2020 suma de 12,151 de milioane de lei iar pentru anul 2021 suma de 6,542 milioane de lei”,a explicat Nistor Tătar.