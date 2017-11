Polițiștii suceveni au organizat, în perioada 2 – 4 noiembrie a.c., mai multe acțiuni de prevenire şi combatere a transportului ilegal de material lemnos. În cadrul acestei acțiuni, polițiștii au fost organizate filtre rutiere şi au fost controlate peste 50 de transporturi de material lemnos. Poliția Suceava a informat printr-un comunicat de presă că în urma controalelor au fost identificaţi şi transportatori care nu au respectat legislaţia în vigoare, procedându-se la confiscarea lemnului şi a mijloacelor folosite pentru transportul acestuia şi la aplicarea de sancţiuni contravenţionale.

În total au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 20.000 lei şi au fost confiscate o autoutilitară şi peste 30 m.c. material lemnos.

Astfel, în cursul zilei de 4 noiembrie, în jurul orei 04.35, o patrulă din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, a oprit pentru control pe un drum județean din comuna Brodina o autoutilitară condusă de un bărbat de 42 de ani, din orașul Vicovu de Sus, care transporta material lemnos.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că documentele de însoțire a materialului lemnos prezentate pentru control de către conducătorul auto nu erau completate conform normelor legale incidente, iar în aplicația informatică nu există cod unic pentru autoutilitară. Din acest motiv polițiștii au solicitat sprijinul specialiștilor silvici, care în urma inventarierii au stabilit faptul că bărbatul transporta ilegal cantitatea de 18,38 m.c. lemn rotund de lucru, de esență rășinoase.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr.171/2010, materialul lemnos a fost confiscat și predat în custodia Ocolului Silvic Brodina, iar autoutilitara a fost indisponibilizată.

Tot în cadrul acestei acțiuni, în cursul zilei de 2 noiembrie, în jurul orei 12.45, polițiștii au depistat pe drumul forestier Ciumârna, din cadrul Ocolului Silvic Mălini, un bărbat de 38 de ani, din comuna Baia, care transporta cu autoutilitara o cantitate de 2,40 m.c. de lemn de foc de esență fag, fără documente legale. Bărbatul a declarat că materialul lemnos l-a achiziționat de la o persoană necunoscută. Șoferul a fost sancționat contravențional, iar materialul lemnos a fost confiscat și predat în custodie Ocolului Silvic Mălini.

De asemenea, vineri, 3 noiembrie, în jurul orei 15.40, poliţiştii au depistat pe DN 2, în comuna Cornu Lunci, o autoutilitară cu remorcă care transporta material lemnos, însă, având în vedere că existau suspiciuni cu privire la cantitatea de lemn transportată și cea înscrisă în avizele de însoțire, s-a procedat la inventariere, constatându-se faptul că vehiculul transporta cu 3,76 m.c. în plus față de cel înscris în documente. În cauză s-a dispus confiscarea materialului lemnos în plus și sancționarea contravențională a societății care a emis documentele, cu amendă în valoare de 5.000 lei.

Tot vineri, poliţiştii au depistat pe un drum județean din comuna Mălini un bărbat din comuna Vadu Moldovei care transporta cu autoutilitara material lemnos. Și în acest caz au existat suspiciuni cu privire la diferențe de cantități de cherestea transportată și cea înscrisă în avizul de însoțire. Din acest motiv s-a procedat la inventarierea materialului lemnos, constatându-se faptul că acesta transporta cu 3,58 m.c. cherestea în plus față de cea înscrisă în documente. În cauză s-a dispus confiscarea materialului lemnos în plus, în valoare de aproximativ 2.000 lei și sancționarea firmei care a emis documentele cu o amendă în valoare de 3.000 lei.

Peste 30 de căruțe care transportau material lemnos au fost verificate de polițiști

Poliția Suceava a mai informat că în cadrul acțiunii de la finalul acestei săptămâni au fost verificate şi peste 30 de căruțe care transportau material lemnos. În cursul zilei de vineri, în jurul orei 17.00, în timp ce acționa pe drumul comunal Demăcușa, din comuna Moldovița, o patrulă din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Vama a oprit pentru control o autoutilitară și trei atelaje hipo, care transportau material lemnos, respectiv lemn de foc de esență rășinoase.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că atât conducătorul auto, cât și conducătorii atelajelor hipo nu dețin documente legale de proveniență și transport a materialului lemnos, motiv pentru care s-a solicitat sprijinul specialiștilor silvici. În urma inventarierii, aceștia au stabilit faptul că bărbatul de 57 ani din comuna Moldovița, transporta cu autoutilitara cantitatea de 2,20 m.c. lemn de foc de esență rășinoase. De asemenea, un bărbat de 37 de ani din comuna Vatra Moldoviței, transporta în căruță cantitatea de 0,563 m.c. lemn de foc de esență rășinoase. În căruțele celorlalți doi bărbați, ambii din Moldovița, s-au găsit 1,609 m.c., respectiv 1,103 m.c. de lemne de foc de esență rășinoase. Conducătorul auto și cei trei conducători de atelaje hipo, au fost sancționați contravențional, iar materialul lemnos în valoare circa 2.500 lei a fost confiscat și predat în custodie personalului silvic.