Pentru autostrada A7 Siret –Suceava- Pașcani- București se află în lucru mai multe variante de traseu. Acestea au fost discutate astăzi în cadrul unei videoconferințe la care au participat 25 de persoane printre care președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, reprezentanții firmelor de proiectare, primari ai localităților de pe traseu, reprezentanți ai APM, ai Apelor Române.

5 variante de traseu pe tronsonul Suceava-Siret și 6 variante de tronsonul Pașcani-Dolhasca -Suceava

”Proiectanții și aici mă refer la cele două firme care au câștigat licitația Egis și Search Corporation ne-au prezentat mai multe variante de traseu. Între Suceava și Siret au fost prezentate 5 variante de traseu, trei prin estul municipiului Suceava și două prin vestul municipiului Suceava și traseul Pașcani-Dolhasca -Suceava 6 variante de traseu. Sunt variante de traseu pe Valea Siretului, sunt variante de traseu care vin de la Dolhasca paralel cu calea ferată, și sunt variante de traseu care merg de la Dolhasca spre Fălticeni una ocolește Fălticeniul prin est alta prin vest. Eu am salutat faptul că s-au ținut de cuvânt”, a spus Flutur.

El a sugerat ca proiectul să cuprindă și câteva lucruri impuse precum modernizarea Vămii Siret. ”Sugestia este să avem câteva zone impuse și aici e vorba de Vama Siret. Am cerut să se aibă în vedere modernizarea punctului de vamă Siret. A fost informată și partea ucraineană de construcția A7. Se ține seama de rețelele de înaltă tensiune, se ține seama de căile ferate și intersecția autostrăzii cu căile ferate, se ține seama de intersecția cu drumuri naționale județene și comunale, se ține seama de asemenea de rezervații naturale și restricțiile în aceste rezervații și mă refer în primul rând la pădurea Zamostea una din variantele care se discută spre Siret. A fost o primă punere în temă a autorităților pentru că dintre cei 25 de participanți au fost și primari de la Siret de la Suceava dar și de pe trasee, a fost APM, Apele Române, și toate autoritățile implicate”, a explicat președintele CJ Suceava.

”Va trebui să conectăm și Aeroportul Ștefan cel Mare de la Suceava la A7”

El a adăugat că s-a convenit cu cei de la CNAIR și cu proiectanții ca undeva după 10 ianuarie 2021 să fie formulate observațiile la aceste trasee posibile. ”Vreau să fac o precizare: această autostradă A7 pentru că despre autostradă se vorbește este prinsă în Programul de Conformare și Reziliență adică cu finanțare din fonduri europene și important este că toată lumea este interesată să grăbim documentația tehnică care va trebui pusă la dispoziție beneficiarului ca să se poată scoate la licitație lucrările. Foarte important este prima punere în temă. Va trebui să conectăm și Aeroportul Ștefan cel Mare de la Suceava să gândim anumite zone unde traficul actual este aglomerat și să ne gândim că legătura dintre Siret și București va fi o legătură destul de aglomerată și această autostradă are rolul de a colecta tot ce înseamnă mijloace de transport care vin din România dar care vin și din Ucraina și din nordul Europei și ne interesează să avem traseul optim pentru că urmează apoi stabilirea celorlalți pași în ceea ce privește demararea lucrărilor la autostrada Siret Suceava București”, a mai spus Flutur.