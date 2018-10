Unii abonați ai ACET Suceava nu vor avea apă la robinete luni, 22 octombrie, între orele 09.00 și 15.00, pentru că firma va executa lucrări la rețele. Oprirea îi va afecta pe abonații de pe străzile Morii, Făgărașului, Parîngului, Vilelor și Ostra din Șcheia, dar și pe cei din satul Sf. Ilie vechi. În același interval orar vor mai rămîne fără apă la robinete abonații din cartierul Primăverii din Sf. Ilie, precum și cei de pe bulevardul Sofia Vicoveanca și străzile Ion Irimescu, Traian Țăranu, Victoriei, Măgurei, Stațiunii și Gavril Tudoraș, inclusiv punctele termice Obcini 3, 4 și 5.

