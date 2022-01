Primăria municipiului Suceava alocă în acest an mai mulți bani față de anul trecut pentru acordarea de ajutoare financiare persoanelor vulnerabile. Potrivit primarului Ion Lungu, suma ce va fi prevăzută în buget cu această destinație este de 10,7 milioane de lei față de 7,2 milioane de lei anul trecut, însemnând o majorare de 47,83%. Pentru a putea acorda sprijin financiar la un număr cât mai mare de persoane municipalitatea va modifica hotărârea de consiliu local privind stabilirea plafoanelor de venituri pe membru de familie. Astfel, plafonul va crește la 1.500 de lei în condițiile în care până acum era sub 1.000 de lei. ”Viața este foarte scumpă pentru unii oameni în condițiile în care au crescut mult prețurile la utilități. Sunt șomeri, pensionari, persoanele cu handicap, oameni care trebuie să-și repatrieze rudele decedate. Trebuie să-i ajutăm de aceea am prins mai mulți bani în acest an”, a declarat Ion Lungu.