La Suceava mai sînt polițiști plasați în autoizolare, după ce au fost depistați pozitiv la coronavirus. Purtătorul de cuvînt al IJP, comisarul șef Ionuț Epureanu, a declarat prin telefon la Radio Top că este vorba, în special, de polițiști din zonele Suceava, Fălticeni, Humor și Vicov. El a precizat că starea lor de sănătate este foarte bună, iar majoritatea vor reveni în scurt timp la muncă. Comisarul Epureanu a mai spus că absența polițiștilor afectați de coronavirus a fost suplinită de lucrători din IGP, pe latura rutieră, și ai Jandarmeriei, pe partea de ordine și liniște publică. Pe de altă parte, el a afirmat că polițiștii suceveni dispun de materiale de protecție, datorită implicării Inspectoratului Județean de Poliție și a „unor oameni cu suflet mare”.

