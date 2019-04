Mai mulți șoferi băuți au fost prinși la volan în urma unei ample acțiuni a Poliției Suceava. Potrivit unui comunicat de presă, în ultimele zile peste 100 de politiști suceveni au acționat pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere generate de consumul de băuturi alcoolice. „Prezența activă și numeroasă a polițiștilor a făcut ca în cursul zilei precedente să nu se înregistreze accidente rutiere cu victime. Mai mult, zeci de șoferi au fost identificați băuți la volan și au fost dispuse măsuri înainte ca aceștia să producă tragedii rutiere. În cazurile în care alcoolemia a depășit limita prevăzută de lege, polițiștii au întocmit dosare penale, în celelalte situații fiind aplicate sancțiuni contravenționale, procedându-se totodată la suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pentru 90 de zile”, se arată în comunicatul Poliției Suceava.

Potrivit aceleiași surse, în noaptea spre vineri spre sâmbătă, la ora 01.15, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Alexandru cel Bun din localitate, autoturismul condus de un localnic de 38 de ani. Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, acesta a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „refuzul sau sustragerea conducătorului unui vehicul de a se supune prelevării de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, ce va fi soluționat procedural.

De asemenea, sâmbătă, în jurul orei 19.17, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc a oprit pentru control pe str. Calea Transilvaniei din localitate, autoturismul condus de un bărbat de 45 de ani din orașul Gura Humorului. Șoferul mirosea a alcool, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Tot sâmbătă, la ora 18:10, o patrulă din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata a oprit pentru control pe raza comunei Mitocu Dragomirnei un autoturism condus de un localnic de 53 de ani. Având în vedere că și acesta mirosea a alcool, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest pe șofer, rezultatul fiind de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Un șofer băut a fost prins și pe un drum județean din comuna Calafindești. Acesta a fost oprit în trafic sâmbătă seara de un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Siret. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, cu domiciliul în Calafindești, se afla la volanul unui autoturism înmatriculat în străinătate. Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, asigurarea obligatorie RCA a autoturismului era expirată din 16 martie motiv pentru care, conducătorul auto a fost sancționat contravențional.

Tot sâmbătă, la ora 21.55, o patrulă din cadrul Secţia 5 Poliţie Rurală Dărmăneşti a oprit pentru control pe un drumul comunal neclasificat din comuna Todirești, respectiv drumul public care face legătura dintre DJ 178A și imașul Costâna, un autoturism condus de un localnic de 39 de ani.

Șoferul emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, bărbatul de 39 de ani nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto, autoturismul aparține unui bărbat din municipiul Suceava și are certificatul de înmatriculare suspendat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” „conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.