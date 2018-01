Consiliul Județean Suceava va avea de repartizat doar aproximativ 18 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale, față de 30 de milioane în 2017. Anunțul a fost făcut de șeful PNL al administrației județene, Gheorghe Flutur. El a spus că scăderea vine ca urmare a faptului că, potrivit legislației actuale, sumele din TVA și impozitul pe venit sînt împărțite direct de Finanțe, iar CJ dispune de un fond de numai 25 de lei pe cap de locuitor. Președintele Flutur a apreciat că legislația este una defavorabilă comunităților. La repartizarea banilor pe localități se va ține cont de arierate, cofinanțarea proiectelor europene și proiectele de dezvoltare a infrastructurii.

