Numărul pacienţilor bolnavi de Covid internaţi în spitalele din judeţ a scăzut uşor în ultimele 24 de ore. Potrivit Prefecturii Suceava, în cursul zilei de astăzi, totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului este de 619 iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 35. În cursul zilei de ieri, în spitalele din judeţ erau internaţi 648 de bolnavi de coronavirus.

În judeţ, în ultimele 24 de ore au fost internate 55 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 63 persoane.

Din totalul celor 615 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 197 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 25 pacienți sunt în zona tampon și 393 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 197 pacienți diagnosticați Covid-19, 6 prezintă forme ușoare, 73 au forme medii ale bolii, 100 sunt cu forme severe şi 18 prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI (12 pacienți ventilați non – invaziv și 4 pacienți intubați, ventilați invaziv).

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, astăzi, de 342 paturi libere, din care 54 pentru pacienți Covid-19, 264 în sectorul non-Covid, 24 pentru zona tampon.

La unitatea de terapie intensivă a Spitalului Judeţean Suceava nu sunt disponibile paturi pentru pacienți Covid, sunt 13 ventilatoare libere, din care 2 pentru pacienții Covid-19 și 11 pentru pacienții non- Covid.

Nici în secţiile de terapie ale spitalelor din Rădăuţi şi Fălticeni nu mai sunt paturi disponibile pentru pacienţii Covid.

În spitalele din judeţ sunt disponibile 286 locuri libere Covid și 71 locuri pentru zona tampon.