Daca vrei sa fii mai fericit si mai sanatos, sunt cateva lucruri pe care le poti face si care chiar tin de tine. Nu trebuie sa depui eforturi extraordinare pentru a-ti schimba viata in bine, ci doar sa faci mici modificari si, treptat, poti ajunge la viata pe care ti-o doresti.

Vrei o viata sanatoasa? Nu e suficient sa renunti la fumat si la consumul de alcool in exces. Poate ai senzatia ca, daca ai un regim alimentar cat de cat corect, nu te expui la fum de tigara si nu abuzezi de alcool, viata ta se schimba in bine. Insa nu e neaparat asa.

Seteaza-ti o alarma pentru apa si privit in zare

Cei mai multi dintre noi au o viata sedentara, prentru ca munca de birou, in fata unui calculator nu te lasa deloc sa te misti si sa fii activ. Si, mai mult decat atat, te fac sa uiti sa consumi suficiente lichide si iti obosesc ochii. Te intrebi cum poti sa schimbi asta? Seteaza o alarma la fiecare 2 ore pentru a-ti aminti sa bei putina apa si sa privesti in zare. In plus, acest obicei te va si relaxa si vei avea o alta energie cand te intorci la munca.

Telefoanele sunt bune pentru… facut miscare

Dar poti face mai mult decat atat. Daca vorbesti mult la telefon, plimba-te in timp ce faci asta. Beneficiul nu va fi doar pentru sanatate, ci si pentru munca. Statul in picioare sau plimbarea in timp ce negociezi la telefon te pot ajuta sa fii mai energic si sa transmiti cu mai mult dinamism si hotarare ceea ce iti doresti sa comunici. De altfel, aceasta este o tehnica folosita in vanzarile la telefon, deoarece si-a dovedit eficienta de-a lungul timpului.

Asa ca, data viitoare cand vorbesti la telefon, foloseste castile si nu mai sta asezat pe scaun. Ridica-te in picioare si chiar plimba-te usor prin incapere. Nu forta, insa nota, pentru a nu-ti pierde suflul.

Si la birou iti poti lucra musculatura

Iti poti lucra fesierii si pcioarele in timp de stai pe scaun, la birou. Incordeaza-ti muschii pentru cateva secunde si relaxeaza-i pentru aceeasi perioada de timp. Repeta de cel putin 10 ori fiecare set si asigura-te ca vei face mai multe repetari pe parcursul zilei.

Acelasi lucru il poti face si cu mainile atunci cand nu ai nimic de tastat, ci doar de citit. Daca esti nevoit sa folosesti o mana pentru a utiliza mouse-ul, pur si simplu fa schimb de maini din vreme in vreme, pentru a-ti lucra ambele maini.

Alarma pentru consumul de fructe

Dar, daca tot am vorbit despre alimentatie si diete sanatoase, pune-ti in geanta de birou si 1-2 fructe. Poti opta pentru o banana si un mar, care se mananca usor si rapid. Iar atunci cand simti nevoia sa mananci o gustare, opteaza pentru un fruct mai degraba decat pentru produsele de la automat. Sigur ca un croissant, o ciocolatica sau niste grisine ti-ar putea face cu ochiul cand iti e foame, dar inlocuieste-le cu o gustare sanatoasa.

Daca vrei neaparat ceva dulce, opteaza mai degraba pentru un desert prepara in casa. O felie de chec sau o briosa nu sunt greu de facut, din contra sunt niste retete culinare rapide, pe care oricine le poate face. Chiar daca au zahar, acestea nu vor avea conservanti, potentiatori de aroma si fel de fel de E-uri nesanatoase.

Tu ce schimbare ti-ai propus sa faci chiar de azi?

Sursa: Viata-sanatoasa.ro