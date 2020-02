Cea de a 8-a ediție a concursului național de limba engleză, Mirunette Language Competition a ajuns aproape de finalul etapei de înscrieri. Toți elevii între 10 și 17 ani sunt invitați să se înscrie până la data limită de 1 martie. Până acum s-au primit aproape 1.000 de înscrieri de la elevi și profesori din toată România iar organizatorul concursului, Mirunette Education, va anunța detaliile celei de a 2-a probe pe data de 9 martie.

Pe lângă experiența de dezvoltare personală pe care o vor avea participanții de-a lungul celor trei probe ale concursului, organizatorul promite un premiu surpriză pentru toți cei înscriși în concurs. De asemenea, elevii care reușesc să ajungă în finala concursului, vor primi premii atât din partea Mirunette Education, cât și din partea sponsorilor: British Council, Humanitas, Opera Comică pentru Copii, unteatru, DinoParc Râșnov, Dent Estet 4 Teens, Parc Aventura Brașov, Ideal Board Games, Stalingrad Laser Tag Arena, Romaqua Group Borsec, Lăptăria cu Caimac.

“Proiectul Mirunette Language Competition a fost lansat în urmă cu 7 ani din dorința de a oferi atât copiilor cât și profesorilor câștigători șansa de a participa gratuit într-o tabără internațională. Am urmărit cu bucurie cum de la an la an tot mai mulți copii au participat, atât prin intermediul partenerilor noștri, cât și prin intermediul profesorilor dedicați de limba engleză. Încurajăm copiii din întreaga țară să se înscrie la Mirunette Language Competition! Condiția? Să aibă vârsta cuprinsă între 10-17 ani și să fie pasionați de limba engleză! Înscrierea este gratuită iar premiile sunt numeroase. Cele 7 ediții anterioare și mărturiile finaliștilor noștri sunt dovada vie că efortul, ambiția și creativitatea sunt răsplătite!” marturisește Lucia Niculae, Account Manager Mirunette Education.

“Dupa cum am mai spus și în trecut, Mirunette Language Competition reprezintă ocazia perfectă de a oferi șansa tuturor elevilor din România să încerce o experiență în străinătate. Totodată, concursul vizează omagierea căștigătorilor din edițiile trecute. Suntem foarte încântați să vedem numărul tot mai mare al participanților la acest concurs, iar în momentul de față, ne pregătim să demarăm cea de-a 2-a etapă, care este de departe cea mai creativă parte.” a declarat Răzvan Anti, Marketing Specialist Mirunette Education.

Mirunette Language Competition este un concurs național de limba engleză organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și British Council, unde elevii cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani vor avea șansa să își exerseze creativitatea și cunoștiințele de limba engleză. Totodată, Mirunette Language Competition reprezintă o ocazie și pentru profesorii de limba engleză să își încurajeze elevii să experimenteze o experiență non-formală. Profesorii care vor avea cei mai mulți elevi înscriși în concurs au ocazia să câștige un loc de însoțitor de grup într-o tabără internațională în Marea Britanie, unde vor participa în mod gratuit.

Din 2004 Mirunette Education oferă programe și tabere internaționale în Europa, Canada și SUA ce au ca scop promovarea gândirii creative, depășirea barierelor de exprimare într-o limbă străină și oferirea unui cadru prielnic pentru dezvoltarea personală a tuturor participanților. Compania reprezintă cu succes în România instituții prestigioase de învățământ din întreaga lume ce oferă garanția calității dar și relaxarea părinților care aleg să își trimită copiii în astfel de programe internaționale.

În paralel, Mirunette Education oferă servicii de consiliere educațională pentru admiterea la școli, licee și universități de top din străinătate.

Compania se adresează copiilor cu vârste începând de la 7 ani, elevilor de liceu, dar și studenților ce doresc să își îmbunătățească cunoștiințele de limbi străine, să trăiască o experiență internațională și să se pregătească pentru o lume multiculturală. În același timp Mirunette Education se adresează parinților dispuși să investească în educația copiilor lor, profesorilor ce doresc să își diversifice pregătirea pentru a deveni dascăli inspiraționali și adulților dornici să își îmbunătățească exprimarea într-o limbă străină.

Mai multe informații despre Mirunette Education și serviciile oferite găsiți la https://www.mirunette.ro/ sau pe pagina de Facebook/Instagram Mirunette Education.