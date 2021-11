Fostă atletă de performanţă, Clara Popescu are o poveste de viață fabuloasă și o ambiție care i-a inspirat pe mulți. Este devotată sportului, dar dedicată și frumuseții, reușind să îmbine perfect cele două două domenii: deține echipe de fotbal, dar organizează și concursuri de miss, potrivit click.ro.

Clara Popescu este singura femeie care deține cluburi sportive la Viena. Titulatura ei e impresionantă: președinte la UFC Calaromania Wien & FC Romania Wien, președinte la O.N.G. Miss Queen, preşedinte la SV Kahlenberg, dar este implicată și în Sport Club Syria. Este născută pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii. A absolvit o facultate de marketing la București și una de Inginerie Economică în Viena și a făcut din pasiunea ei pentru sport o punte între diferitele etnii care trăiesc în Capitala Austriei. Ca femeie în fotbal, Clara ne duce cu gândul la impresara Anamaria Prodan, mai ales că amândouă s-au luptat cu misoginismul.

„Trăiesc în Viena, dar sunt mult timp şi în România, sunt un fel de navetistă. Am făcut atletism, probe combinate o vreme şi apoi garduri. Am avut o carieră scurtă, dar care m-a marcat pe viaţă. Am învăţat să fiu ambiţioasă, să doresc să câştig, dar în acelaşi timp să iau fiecare eşec că pe o nouă şansă”, afirmă Clara Popescu, potrivit sursei citate. „Suntem în IFL Liga Internațională a Prieteniei și, împreună cu alte persoane, suntem implicați în mai mult de trei cluburi. În FC România, FC Calaromania, FC Moldova, SV Kahlenberg și Sport Club Syria.”

