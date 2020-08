Maia Morgenstern a avut parte, zilele trecute, de o situație halucinantă pe străzile Capitalei. A fost oprită în trafic de un polițist care i-a căutat „nod în papură” și a amendat-o. Când ea i-a cerut să-și pună mască, acesta a refuzat, potrivit click.ro

Cunoscuta actriță a povestit pe pagina sa de socializare că luni a fost oprită în trafic de un polițist, pentru un motiv bizar: plecase prea încet de la semafor. Omul legii nu purta masca și încălca orice regulă de distanțare socială. Când l-a rugat să-și pună masca, acesta a refuzat. „M-am simțit umilită”, le-a mărturisit actrița unor apropiați, potrivit Adevărul. „(…) Am prezentat actele imediat și fără să întreb nimic. Nu mă știam vinovată cu nimic. Nu aveam chef de discuții cu un necunoscut care nu poartă mască. M-a întrebat «De ce ați așteptat la semafor? Era deja verde. Ați ezitat să porniți». Am explicat că în drum era o femeie cu un bebeluș în brațe, cu un cărucior, cu… se codea: să treacă mai departe, să se oprească, să se întoarcă. Subliniez, aveam mască și vorbirea îmi era îngreunată. Se înțelegea, probabil, mai greu ce spuneam. Domnul agent, fără mască, fără să respecte niciun fel de distanțare, se apropia din ce în mai mult. A constatat că nu aveam ITP-ul făcut. Mi-a dat amendă. «Aveți ceva de adăugat la procesul verbal de constatare? ». «Da. Dumneavoastră, domnule agent, nu purtați mască…». «Nu sunt obligat. Sunt în aer liber. Am vrut să vă pun etilotestul… Puteți plăti amenda… ». Foarte bine. Voi plăti amenda”, a scris Maia Morgenstern, conform sursei citate.

