Mâine începe cea de-a 31-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Ne aşteaptă peste 830 de evenimente pe parcursul a zece zile pline de teatru, dans, muzică, circ, expoziţii şi multe altele. Sunt aşteptaţi peste 5000 de artişti din 82 de ţări.

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 21 și 30 iunie, FITSRecomandă – o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri. Astfel, 21 iunie, debutul festivalului, aduce în fața publicului două premiere mondiale de la faimosul actor american Tim Robbins și italianul Pippo Delbono, instalaţia video Not Once cu Mikhail Baryshnikov, de Jan Fabre, dar și concertul HOLOGRAF gratuit în Piața Mare din Sibiu. Prima zi de festival înseamnă peste 15 țări, care prezintă 13 spectacole captivante, două premiere mondiale, șase spectacole outdoor gratuite, un spectacol difuzat online. Cel mai ieftin bilet din prima zi costă doar 30 lei.

Sumarul zilei în cifre:

Peste 15 țări prezintă 13 spectacole captivante

2 premiere mondiale

6 spectacole outdoor gratuite

1 spectacol difuzat online

Cel mai ieftin bilet costă 30 de lei

Sumarul recomandărilor de spectacole 21 iunie:

Premieră mondială: Afrodita și Eliberarea Lumii (Un vodevil muzical grecesc) – o celebrare veselă a puterii de a ierta și a tăriei inimii de a vindeca până și cele mai profunde dintre discordii,

o celebrare veselă a puterii de a ierta și a tăriei inimii de a vindeca până și cele mai profunde dintre discordii, Premieră mondială: Trezirea – Candoare și poezie vizuală, Pippo Delbono revine la Sibiu cu un spectacol-confesiune magistral. Incisiv, emoționant, de neuitat,

– Candoare și poezie vizuală, Pippo Delbono revine la Sibiu cu un spectacol-confesiune magistral. Incisiv, emoționant, de neuitat, Not Once – O instalație artistică menită să îți taie răsuflarea care poartă semnătura a doi artiști incontestabili ai lumii: Jan Fabre și Mikhail Baryshnikov

– O instalație artistică menită să îți taie răsuflarea care poartă semnătura a doi artiști incontestabili ai lumii: Jan Fabre și Mikhail Baryshnikov Gala de deschidere FITS – Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” – invitați Tim Robbins, Pippo Delbono și Constantin Chiriac,

Tim Robbins, Pippo Delbono și Constantin Chiriac, Container – O explorare a existenței umane prin tehnici de suspans,

O explorare a existenței umane prin tehnici de suspans, După furtună – Un elogiu adus mișcării ca formă de emancipare a umanității,

Un elogiu adus mișcării ca formă de emancipare a umanității, O sirenă mai specială – Omul este blestemat de o sirenă pe care a prins-o din întâmplare în apele înghețate și sărate.

Sumarul recomandărilor de spectacole cu acces liber 21 iunie:

HOLOGRAF – 45 de ani împreună – Concert Live

Concert Live Toți bărbații ne adoră! – Umorul și poezia sunt principiile de bază ale spectacolelor companiei Colbok

Umorul și poezia sunt principiile de bază ale spectacolelor companiei Colbok Povești în mișcare – Culorile vii, machiajul insolit, accesoriile și mișcările artiștilor vor transforma străzile într-un tablou pestriț

Culorile vii, machiajul insolit, accesoriile și mișcările artiștilor vor transforma străzile într-un tablou pestriț FACE T(W)O – Dansul este limbajul universal care stă la baza proiectului

Dansul este limbajul universal care stă la baza proiectului Niște Fete – O comedie cu situații palpitante și final neașteptat

Premieră mondiala: Afrodita și Eliberarea Lumii (Un vodevil muzical grecesc) – o celebrare veselă a puterii de a ierta și a tăriei inimii de a vindeca până și cele mai profunde dintre discordii

Un spectacol de: Tim Robbins

The Actors’ Gang

Statele Unite ale Americii

Filarmonica de Stat, Sala Thalia, ora 21:00

Tim Robbins, actor de renume mondial distins cu o stea pe Aleea Celebrităţilor, revine la Sibiu cu un spectacol al trupei sale, The Actors’ Gang.

Într-o lume hibridă aflată la intersecția dintre teatrul clasic grecesc și un spectacol de vodevil țipător, liniștea unui cor grecesc este tulburată de o boală misterioasă, o metaforă a forțelor care dezbină societatea și o strâng ca într-o menghină. În vâltoarea haosului, corul invocă zeii cerând disperați o intervenție divină care să restabilească armonia. Cu o doză egală de serios și ridicol, „Afrodita sau eliberarea lumii” este un comentariu tulburător asupra condiției umane și o celebrare veselă a puterii de a ierta și a tăriei inimii de a vindeca până și cele mai profunde dintre discordii. „Compania The Actors’ Gang face ca teatrul să fie relevant pentru societate și restaurează vechea idee a scenei ca spațiu sacru comun, prezentând munca unor artiști de teatru inovatori.” Golden Globes Association

Spectacol prezentat în limba engleză, cu traducere în limba română

Spectacol nerecomandat celor sub 14 ani

Durata: 1h 20min

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 70 de lei.

Program reprezentații și achiziție bilete – https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/afrodita–i-eliberarea-lumii–un-vodevil-muzical-grecesc-

Premieră mondială: Trezirea – Candoare și poezie vizuală, Pippo Delbono revine la Sibiu cu un spectacol-confesiune magistral. Incisiv, emoționant, de neuitat.

Un spectacol de: Pippo Delbono

Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale – Compagnia Pippo Delbono

Italia

Fabrica de Cultură UniCredit, Sala Faust, ora 16:00

Pippo Delbono, artistul italian distins cu o stea pe Aleea Celebrităţilor revine cu un spectacol în premieră mondială. O co-producţie cu FITS şi TNRS.

Există un soi de adormire la originea spectacolului „Trezirea”. Individuală și colectivă. Adormirea omului care, la sfârșitul spectacolului precedent al lui Pippo Delbono, „Amore”, s-a dus să se întindă sub copacul uscat care, pe neașteptat, se umpluse de flori. Iar omul rămânea acolo, absorbit de acel somn care ne-a lăsat înspăimântați și tăcuți. Somn din care acum simte nevoia să se trezească, excluzând posibilitatea de a se regăsi în fața unei realități și mai rele decât cea anterioară. Cea anterioară pandemiei care ne-a închis pe toți în case. Anterioară războaielor izbucnite în pragul ușii noastre. Anterioară revenirii ideologiilor despre care credeam că aparțin trecutului. „Trezirea” este un spectacol despre multele căderi și multele treziri, dedicat tuturor celor care au adormit și apoi s-au trezit. Dar și celor care încă nu s-au deșteptat. Cu aceeași candoare și poezie vizuală, Pippo Delbono revine la Sibiu cu un spectacol-confesiune magistral. Incisiv, emoționant, de neuitat.

Spectacol prezentat în limba italiană, cu traducere în limbile română și engleză

Durata: 1h 20min

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 100 de lei.

Program reprezentații și achiziție bilete – https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/trezirea

Not Once – O instalație artistică menită să îți taie răsuflarea care poartă semnătura a doi artiști incontestabili ai lumii: Jan Fabre și Mikhail Baryshnikov

Regia: Jan Fabre & Phil Griffin

Conceput și scris: Jan Fabre / Interpretat de: Mikhail Baryshnikov

Belgia, SUA

Club Sportiv Şcolar Sibiu (Piaţa Teatrului), deschidere oficială 10:30

Instalație cu film gândită și realizată de artistul emblematic Jan Fabre în colaborare cu legendarul Mikhail Baryshnikov și alături de Phil Griffin. „NOT ONCE” dezvăluie, prin intermediul a 11 încăperi imaginare dintr-o expoziție fotografică, relația platonică dintre un subiect și un fotograf care, timp de ani buni, a manipulat corpul subiectului și l-a remodelat în diferite entități. Lucrarea multimedia explorează relația dintre artist, munca și viața sa, publicul său și, în cele din urmă, echilibrul dintre a da și a primi, dintre dependență și independență. O instalație artistică menită să îți taie răsuflarea care poartă semnătura a doi artiști incontestabili ai lumii. Jan Fabre și Mikhail Baryshnikov creează o experiență unică.

Prezentat în limba engleză, cu traducere în limba română

Spectacol nerecomandat celor sub 16 ani

Durata: 1h 10min

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 40 de lei.

Program reprezentanții și achiziție bilete – https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/not-once-

Gala de deschidere FITS – Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”

Regia: Emil Pantelimon

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”

România

Curtea Muzeului de Istorie (Casa Altemberger), ora 19:00

Deschiderea oficială FITS 2024 îi va avea drept invitaţi speciali pe Tim Robbins şi Pippo Delbono, care au lucrat în ultimele zile alături de Corul Madrigal pentru un spectacol cu adevărat memorabil.

Un reper al vieții muzicale și diplomației culturale, Corul Madrigal este definit prin sonoritatea sa specifică și un repertoriul vast, tehnica non-vibrato, amplasamentul stereofonic în scenă și costumele impunătoare. Distins cu numeroase premii internaționale, Corul Madrigal a fost prezent pe cele mai importante scene ale lumii, cu mii de concerte și spectacole. În anul 2023, la aniversarea a 60 de ani de existență, Madrigal a susținut al șaselea turneu în SUA, unde a cântat inclusiv în Congresul american, iar în 2024 a filmat la Machu Picchu, în cadrul primului său turneu în America de Sud.

Pentru cei care nu ajung la Sibiu, sau care nu au mai prins bilete, spectacol este transmis şi online.

Spectacol nerecomandat celor sub 10 ani

Durata: 1h 20min

Prețul unui bilet la acest spectacol este de 80 de lei. Pentru online preţul este de 30 de lei

Program reprezentație și achiziție bilete –

https://sibfest.ro/ro/events/gala-de-deschidere-fits–corul-na-ional-de-camer–madrigal–marin-constantin-

https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/gala-de-deschidere-fits–corul-na-ional-de-camer–madrigal–marin-constantin–online-

Container – O explorare a existenței umane prin tehnici de suspans

Un spectacol de: Heo Seokmin

Warm Person

Coreea

Teatrul Gong, ora 17:00

Publicul de la FITS va avea ocazia să vadă cel mai bun spectacol din Coreea de Sud, distins cu Beautiful Theater Award 2023.

În containerele de pe marile nave ce străbat mările până în China, Statele Unite și multe alte țări există un intermediar, Ajutorul. Datoria sa este de a transporta refugiați și contrabandiști și de a se asigura că aceștia ajung în siguranță la destinație. În realitate, el este călăul lor. Ceilalți intermediari se folosesc de dorința sa de a trăi și îl manipulează, alimentându-i ura față de lume. Aceștia îi vorbesc de războaie, îl închid într-un container și îi poruncesc să ucidă. Însă ajutoarele nu vor să ucidă refugiați și contrabandiști. „Spectacolul creat de WARM PERSON este o explorare a existenței umane prin tehnici de suspans. Aplauze pentru apariția unui nou scriitor cu alura unui monstru sacru.” (Kim Moon-hong)

Spectacol prezentat în limba coreană, cu traducere în limbile română și engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 14 ani

Durata: 1h 35min

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 50 de lei.

Program reprezentații și achiziție bilete – https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/container

După furtună – Un elogiu adus mișcării ca formă de emancipare a umanității

Coregrafia: Anne Teresa De Keersmaeker

Anne Teresa De Keersmaeker, Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin / Rosas

Belgia

Centrul Cultural “Ion Besoiu”, ora 19:00

În „EXIT ABOVE”, Anne Teresa De Keersmaeker se întoarce în timp la originile dansului și ale genului pop occidental. Încă de la primele sale coreografii, „My Walking is My Dancing” s-a impus drept unul dintre principiile sale directoare; mersul, ca formă primară de mișcare, ne este atât de familiar încât rareori îi acordăm atenție. Și în ceea ce privește muzica, De Keersmaeker propune o întoarcere la origini sau, mai degrabă, la o răscruce: la originile muzicii pop, ale muzicii blues și la misterioasele sale note melancolice, aflate la intersecția dintre gamele minore și majore, dintre tristețe și bucurie. Un spectacol de dans captivant, de o acuratețe geometrică și de o complexitate emoțională copleșitoare. Un elogiu adus mișcării ca formă de emancipare a umanității.

Anne Teresa De Keersmaeker se numără printre personalităţile care vor primi o stea pe Aleea Celebrităţilor în acest an.

Durata: 1h 30min

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 70 de lei.

Program reprezentații și achiziție bilete – https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/dup–furtun-

O sirenă mai specială – Omul este blestemat de o sirenă pe care a prins-o din întâmplare în apele înghețate și sărate

Un spectacol de: Pierre Guillois & Olivier Salvan

Le Fils du Grand Réseau

Franța

Sala Mare, TNRS, ora 20:00

Sala Mare a TNRS va găzdui de la ora 20:00 cel mai bun spectacol din Franţa în 2022, distins cu premiul Molière pentru musical.

Într-o engleză pe care nimeni nu o poate înțelege – nici măcar un locuitor din Stratford-upon-Avon în 1564, un actor shakespearian impunător povestește incredibila călătorie epopeică și seculară prin Europa a unui om – poate strămoșul său. Aflat pe malul unui fiord din Insulele Feroe, în vremuri necunoscute și, fără îndoială, de mult uitate, omul este blestemat de o sirenă pe care a prins-o din întâmplare în apele înghețate și sărate, sub auspiciile magnifice ale aurorei boreale, care precis în acea clipă era străbătută de un stol întârziat de cocori în drum spre Africa. Credeți că știți deja tot ce se poate întâmpla într-o comedie? Le Fils du Grand Réseau duce la un alt nivel tehnicile de a livra un spectacol de un umor nebun.

Spectacol prezentat în limba franceză, cu traducere în limbile română și engleză

Durata: 1h 20min

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 70 de lei.

Program reprezentații și achiziție bilete – https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/o-siren–mai-special-

45 de ani împreună – Concert Live

HOLOGRAF

România

Piața Mare, ora 22:30

Dacă prietenia este subiectul de discuţie, trupa Holograf este unul din cele mai bune exemple. Pornită in 1978 de câţiva studenţi, îşi schimbă componenţa până în 1987 când se concretizează formula de succes – Bittman, Furtună, Olteanu, Petroşel, Vrabete. În 1993 vine în trupă Romeo Dediu. Şi lucrurile rămân aşa până în ziua de azi. Membrii Holograf nu au contracte între ei. Există doar prietenia şi dragostea faţă de muzică. Dacă asta a făcut ca un grup să rămână active pe scena muzicală timp de peste 45 de ani, înseamnă că prietenia nu este o vorbă goală.

Durata: 1h

Accesul la acest spectacol este gratuit.

Program reprezentație – https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/45-de-ani–mpreun–-concert-live

Toți bărbații ne adoră! – Umorul și poezia sunt principiile de bază ale spectacolelor companiei Colbok

Cie Colbok

Franța

Pietonala Nicolae Bălcescu, ora 12:00

Fondată în 1997, compania Colbok se inspiră din momentele zbuciumate al vieții contemporane pentru a proteja arta spectacolelor de stradă și cea a teatrului popular, care pun un accent deosebit pe interacțiunea cu publicul. Orice loc poate deveni un spațiu de joc, atât timp cât oferă un pretext pentru o intervenție stradală impresionantă. Umorul și poezia sunt principiile de bază ale spectacolelor companiei. Universalitatea râsului dirijează dorința artiștilor de a-și împărtăși creațiile cu lumea întreagă și îi încurajează să le transforme în momente care îi amuză și îi exasperează pe spectatori, făcându-le viața de zi cu zi mai haioasă, mai poetică, mai plăcută.

Durata: 45 min

Accesul la acest spectacol este gratuit.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/to-i-b-rba-ii-ne-ador–

Povești în miscare – Culorile vii, machiajul insolit, accesoriile și mișcările artiștilor vor transforma străzile într-un tablou pestriț

Masters Ballet

Spania

Pietonala Nicolae Bălcescu, ora 19:00

Kathakali este o formă antică de teatru-dans, probabil una dintre cele mai vechi din câte există, care își are originile în statul Kerala din sudul Indiei. Kathakali înseamnă a relata povești fără cuvinte. Inspirați de acest univers magic, Masters Ballet ne vor încânta cu un moment artistic inedit. Culorile vii, machiajul insolit, accesoriile și mișcările artiștilor vor transforma străzile într-un tablou pestriț, așa cum nu s-a mai văzut decât în Kerala.

Durata: 30-45 min

Accesul la acest spectacol este gratuit.

Program reprezentații – https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/pove-ti–n-mi-care

FACE T(W)O – Dansul este limbajul universal care stă la baza proiectului

De: Creative team of Action Theatre PAN.O…

PPP (People Power Partnership Project)

Germania, România, Italia, Cehia, Lituania, Danemarca, Portugalia, Letonia, Norvegia, Spania

Piața Mare, ora 21:30

În Piaţa Mare va avea loc spectacolul care marchează finalul proiectului internaţional PPP (People Power Partnership Project), realizat de compania de teatru Pan.Optikum din Germania cu parteneri din alte 13 țări europene, printre care şi România.

Ce se întâmplă atunci când noi, oamenii, creăm o lume diferită pentru noi înșine – una mai bună? Una mai liberă? Dar mai bună pentru cine și mai liberă pentru cine? Mai decidem oare pentru noi înșine? Ne alegem propria bulă sau suntem repartizați într-o alta, prin intermediul cookie-urilor și al altor metode de urmărire? Dansul este limbajul universal care stă la baza proiectului nostru și care îi conectează profund, în moduri diferite, pe cei peste o sută de tineri dansatori. „People Power Partnership” (PPP) este un proiect de teatru-dans participativ pentru spațiul public, care facilitează întâlniri reale și durabile, într-un context artistic. Pe parcursul proiectului, 104 de tineri (cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani), din orașele partenere ale proiectului, au creat 13 producții de dans independente, precum și un spectacol final de mari dimensiuni care este prezentat în turneu, pe parcursul a doi ani, prin toate cele 13 orașe partenere, fiind inclus în programul unor festivaluri internaționale de prestigiu.

Durata: 1h

Accesul la acest spectacol este gratuit.

Program reprezentație – https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/face-t-w-o

Niște Fete – o comedie cu situații palpitante și final neașteptat

De: Bogdan Budeș

Regia: Vlăsceanu Remus

Universitatea din Craiova

România

Sala Cavas a Universității ”Lucian Blaga” Sibiu, ora 22:00

„Niște fete” este o comedie cu situații palpitante și final neașteptat. Se urmărește povestea unui scriitor care își caută fostele iubite. Succesul acestei aventuri este garantat de studenții Departamentului Arte și Media din Craiova care sunt pregătiți să ofere din bucuria creației artistice sub îndrumarea regizorului spectacolului, conf. univ. dr. Remus Vlăsceanu.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 13 ani

Durata: 1h 30min

Accesul la acest spectacol este gratuit.

Program reprezentație – https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/ni-te-fete

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 830 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 21 iunie – 30 iunie, tema ediției cu numărul 31 fiind PRIETENIE. Până în acest moment, FITS are 830 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări. Printre noutăţile din acest an se numără o schimbare de structură pentru Bursa de Spectacole, evenimentul asociat FITS, care reprezintă o platformă de dialog între tinerii artişti, operatorii culturali, instituţiile de spectacole şi reţelele culturale. Ediţia din acest an va include şi un bogat sezon francez, care va celebra cei 100 de ani ai Institutului Francez în România, precum şi un amplu sezon polonez, care va oferi o avanpremieră a Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025. Aplicația FITS include în acest moment toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.