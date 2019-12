Conform unui studiu realizat de CompareCard Credit Card Confidence Index, anul trecut 46% dintre americani au raspuns pozitiv, fiind intrebati daca vor putea sa isi achite datoriile de pe cardul de credit, odata cu perioada de shoppping de sarbatori.

Anul acesta insa, acel numar a scazut cu circa 6%. Asta inseamna ca aproximativ 54% dintre americani se tem de faptul ca nu-si vor putea achita integral datoriile de pe cardurile de credit.

Si totusi, ei cumpara in continuare o multime de lucruri de care nici macar nu au nevoie. Cum se explica acest lucru? Intrebat de ce se intampla acest lucru, seful Compare Cards, Matt Schulz, a declarat pentru Yahoo Finance:

„Cred ca o mare parte dintre acestia sunt pur si simplu presati sa cumpere. Multi nu doresc sa-si dezamageasca copiii, prietenii sau familia, asa incat continua sa cheltuiasca bani pe cadouri”.

Ce anume cumpara americanii in aceasta perioada?

Ei bine, aceasta intrebare este una la care oricine ar putea gasi raspuns. De toate! Asta cumpara americanii.

De la o multime de alimente si cadouri pentru pomul de craciun, pana la piese auto la reducere de la dezmembrari auto. Americanii profita de perioada reducerilor de Craciun si achizitioneaza acum chiar si ceea ce nu vor folosi niciodata.

Cele mai recente date de la Rezerva Federala arata faptul ca acesti consumatori avizi din SUA poarta un pic mai mult de 1 trilion de dolari pe cardurile de credit sub forma de datorii.

In fiecare luna, CompareCards le cere posesorilor de carduri sa evalueze cat de increzatori se simt in legatura cu capacitatea lor de a-si plati declaratia lunara de card de credit. Iar cifrele incep sa fie ingrijoratoare de-a lungul anului, ajungand ca de sarbatori majoritatea sa fie presati si sa declare ca nu cred ca vor putea achita datoria.

Cum stau cifrele printre americani?

Sondajul CompareCards a constatat ca doar 26% dintre oameni au declarat ca au platit soldul extrasului de credit in ultimele sase luni. Acest numar a scazut de la 36% anul trecut si este cel mai mic numar in ultimele 15 luni. 34% dintre femei au declarat ca s-au simtit increzatoare in ceea ce priveste plata facturii in aceasta luna, comparativ cu 46% dintre barbati.

Majoritatea detinatorilor de carduri se incadreaza in ceea ce Schulz numeste „mijlocul aglomerat” atunci cand vine vorba de plata facturilor. „Platesc la timp, dar datoriile lor continua sa creasca”, a spus Schultz, adaugand ca se simt increzatori, dar nu sunt la fel de siguri ca si anul trecut ca vor reusi sa le achite integral.