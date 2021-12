93% dintre respondenți susțin că datele sunt prioritatea principală în dezvoltarea tehnologică a companiilor din care fac parte

82% dintre aceștia sunt de părere că dețin un nivel de maturitate al datelor mai ridicat față de competitori

Însă majoritatea nu îndeplinesc cele mai bune practici, atunci când vorbim de o serie de subiecte critice pentru maturitatea datelor

Numai 37% dintre respondenți pun datele în mod constant la dispoziția oricui are nevoie de ele

Maturitatea datelor reprezintă cheia creșterii în business

Mazars, firma internațională de audit și consultanță în afaceri, împreună cu DataGalaxy, a lansat primul său studiu global despre date – The race to data maturity: Is your business as far ahead as you think? Peste 1.100 de lideri de afaceri din 21 de țări, care lucrează în organizații de diferite dimensiuni din diverse industrii și sectoare, au participat la un sondaj online. Scopul a fost acela de a determina maturitatea datelor auto-evaluate – sau „aptitudinea” organizațiilor de a analiza modul în care această auto-evaluare s-a integrat cu programele, procesele și politicile actuale pe care le au în vigoare.

Nicolas Quairel, Partener, Global Head of Technology and Digital Consulting, Mazars a menționat: „Nenumărate companii se îndreaptă spre același obiectiv: să fie bazate pe date. Calea către maturitatea datelor este adesea mai lungă, mai complexă și mai plină de provocări decât anticipează – sau chiar realizează liderii de afaceri.”

A te baza pe date nu mai este o opțiune, ci o necesitate

Rezultatele studiului arată că organizațiile investesc efort, bani și timp în date: este prioritatea principală sau printre prioritățile de top în dezvoltarea tehnologică a 93% dintre companiile chestionate; iar directorii de top și membrii consiliului de administrație abordează trimestrial problemele legate de managementul datelor și guvernanța sau chiar mai frecvent, în 80% dintre companiile participante la studiu.

A te baza pe date necesită muncă susținută și decizii clare care pot face diferența între a fi un jucător care doar ține pasul sau care devine lider.

„Datele au devenit unele dintre activele cele mai importante ale unei afaceri. Odată cu dezvoltarea continuă a tehnologiilor capabile să colecteze, stocheze și să utilizeze volume mari de date, apare și necesitatea de a implementa o guvernanță mai bună a datelor, mijloace adecvate de protecție, precum și un mod de acces controlat.”, a menționat Răzvan Butucaru, Partener, Financial Services & Advisory Leader, Mazars România.

Multe companii sunt prea încrezătoare în maturitatea datelor lor

O mare majoritate a companiilor (82%) susțin că dețin un nivel de maturitate al datelor mai ridicat față de competitori. Deși au început să folosească multe aplicații pentru gestiunea datelor, majoritatea nu au adoptat și cele mai bune practici necesare pentru a susține maturitatea și guvernanța datelor.

Lazhar Sellami, Co-fondator, DataGalaxy, explică: „Liderii trebuie să își verifice excesul de încredere, să identifice și apoi să-și reducă decalajele de maturitate a datelor pentru a proiecta o cale de succes către transformarea datelor. Acest studiu identifică cele mai comune lacune și oferă liderilor informații utile pentru a își dezvolta nivelul de maturitate al datelor în cadrul organizațiilor pe care le conduc.”

Datele sunt utile numai atunci când sunt de înaltă calitate

Liderii de afaceri ar trebui să țină cont de faptul că datele companiilor lor ar trebui să fie exacte, complete, consecvente, de încredere și actualizate.

Calitatea datelor este esențială pentru a profita la maximum de investițiile în date – mai ales atunci când acea investiție este în inteligența artificială (IA). Problemele legate de calitatea datelor au un impact asupra proiectelor de IA, de învățare automată și de analiză avansată în 82% dintre organizații. Având în vedere că 43% dintre companii plănuiesc noi investiții în IA (mai mult decât în ​​orice alt domeniu), calitatea datelor poate fi cel mai mare obstacol în calea companiilor să realizeze profituri ca urmare a investițiilor lor în date.

„Colectarea și stocarea datelor reprezintă procese într-o continuă evoluție și optimizare, iar asigurarea calității datelor reprezintă direcția în care companiile vor investi resurse materiale și tehnologice, impactul calității datelor fiind definitoriu în realizarea proiectelor viitoare.”, a menționat Horațiu Nistor, Senior Manager, IT Audit & Advisory, Mazars România.

Construirea unei culturi organizaționale bazate pe date este esențială

Odată ce datele sunt integrate în fiecare segment al afacerii și odată ce echipele le înțeleg valoarea și știu unde să le găsească, luarea deciziilor bazate pe date se întâmplă de la sine. Pentru a adopta o astfel de mentalitate, echipele de la fiecare nivel al companiei ar trebui să se simtă confortabil accesând și utilizând datele.

Companiile au început să pună datele la dispoziția tuturor utilizatorilor în cadrul unor sisteme centralizate și încearcă să promoveze bunele practici de guvernare a datelor. Însă, numai un sfert dintre organizații își au datele complet centralizate într-o locație partajată. Mai puțin de două din cinci companii (37%) pun datele la dispoziție în mod constant pentru oricine are nevoie de ele.

Nicolas Quairel adaugă: „Concluziile noastre arată că organizațiile cu cea mai rapidă creștere sunt și cele mai avansate în cursa către maturitatea datelor. Cu alte cuvinte, companiile care excelează în fiecare etapă a călătoriei lor de date și trec ștafeta de la perspectivă la acțiune deblochează, de asemenea, un avantaj competitiv.”

Companiile care se așteaptă la cele mai înalte niveluri de creștere sunt, de asemenea, cele mai probabile să îndeplinească cele mai bune practici privind datele din mai mulți factori. Acest studiu identifică șapte bune practici pentru a ajuta companiile să ajungă la un nivel de maturitate al datelor ridicat, să stimuleze creșterea și să deblocheze un avantaj competitiv prin intermediul datelor:

Implementarea unui program de guvernanță a datelor. Aproape jumătate dintre companii (46%) nu au un program funcțional de guvernare a datelor, care este esențial pentru a se asigura că datele sunt utilizabile, accesibile și protejate.

Implementarea clasificării datelor la nivelul întregii organizații. Deși numai aproximativ jumătate (51%) dintre organizații îndeplinesc în prezent această bună practică, implementarea unei clasificări este esențială pentru a crește acuratețea generală și capacitatea de utilizare a datelor.

Monitorizarea calității datelor folosind un tablou de bord partajat. Mai puțin de jumătate (43%) dintre companii folosesc un tablou de bord partajat pentru a monitoriza calitatea datelor. Acest lucru vă ajută să urmăriți, să măsurați și să obțineți informații în timp real asupra calității datelor și ajută să fie luate măsuri pentru a remedia problemele.

Verficarea datelor la sursă. Numai 40% dintre companii au procesele implementate pentru a remedia problemele de calitate a datelor în etapa de producție/colectare. Acest lucru ajută echipele de a curăța erorile în efortul de a face utilizabile date de proastă calitate.

Centralizarea datelor într-o locație partajată. Numai un sfert (26%) dintre organizațiile intervievate au datele complet centralizate într-o locație comună.

Facilitarea accesului la date. Numai una din trei (33%) companii îndeplinesc această bună practică pentru a ajuta echipele să acționeze mai rapid pentru a testa și eficientiza utilizarea.

Diseminarea guvernanței datelor cu toți membrii organizației. Numai 38% dintre companii au un depozit cuprinzător de cunoștințe de date care este diseminat către toți.

Acest studiu nu numai că stabilește o legătură strânsă între aceste bune practici și creșterea mai rapidă a afacerii, însă arată și că excesul de încredere – în special în ceea ce privește calitatea datelor – poate submina investițiile în instrumente de date sofisticate, cum ar fi inteligența artificială și analiza avansată.