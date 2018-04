Malvina Cservenschi, cunoscuta ca vedeta in primul rand, se dovedeste a fi o femeie de afaceri inspirata, care a reusit sa creeze si sa promoveze eficient brandul de bijuterii pe care la creat (Malvensky).

De altfel, Malvina spune ca demararea afacerii cu bijuterii a fost cea mai buna decizie pe care a luat-o vreodata cu privire la afaceri. Totusi, subliniaza antreprenoarea, colaborarile pentru care a optat au ajutat-o atat pe ea, cat si business-ul in sine. Asta pentru ca nu mizeaza pe noroc, ci pe munca si pregatire, dar si pe oamenii nu care se inconjoara. Malvina recunoaste ca oamenii pe care ii tii alaturi pot avea un rol important in succesul pe care il atingi. “Daca ai oamenii potriviti langa tine, deciziile bune curg de la sine”, recunoaste antreprenoarea.

In ceea ce priveste cea mai proasta decizie luata cu privire la business, vedeta spune: „in business si in viata, in general, ar fi fost bine sa rup mai devreme relatiile toxice sau cele care, pur si simplu, nu aduc valoare. Dar acum stiu si actionez in consecinta. Iar daca e sa ma uit in urma, toate au avut rolul lor, bine asimilat de catre mine acum.”

Sfatul pe care Malvina il da femeilor care vor sa isi construiasca un business este sa invete din mers si sa se arunce „in joc”, indiferent de fricile sau indoielile care incearca sa le opreasca. „Dincolo de frici, dincolo de indoieli, arunca-te in joc si invata din mers”, a conchis antreprenoarea.

