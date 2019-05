Lorena, o „tanara mama a 2 copii” asa cum se recomanda femeia, este una dintre cele mai frumoase figuri feminine din Surrey, micutul oras britanic. La venerabila varsta de 50 de ani, ca mama, Lorena arata extraordinar, fiind deseori surprinsa in poze de catre tot felul de persoane care o intreaba cum a reusit sa-si pastreze tineretea in timp.

Intr-un articol din DailyMail.co.uk aceasta s-a hotarat intr-un final sa-si faca cunoscute secretele. Ce tratamente cosmetice urmeaza si ce produse foloseste Lorena Öberg, mama cu chip de copil, pentru a-si pastra tenul impecabil, fara niciun rid si fara niciun semn de imbatranire prematura.

Lorena Öberg locuieste in Surrey impreuna cu sotul ei, Stefan. Au doi copii, William, un baietel de 13 ani si Isabella, o fata de 16 ani. Lorena detine o clinica estetica, acolo unde testeaza si lanseaza mereu noi tratamente care o ajuta chiar si pe ea, dar si pe clientele sale fidele.

Secretul anti-aging al Lorenei

„La varsta de 42 de ani am ajuns la menopauza. A fost un moment foarte dificil si am hotarat sa incep un tratament cu hormoni bio-identici. Acest tip de tratament vine sub forma de crema pe care o aplici zilnic. M-a costat 150 lire pe luna. Am fost multumita sa vad o diferenta clara in ceea ce priveste energia, libidoul si chiar imbunatatirile la nivelul elasticitatii pielii. Insa dupa doar cateva luni simteam ca imbatranesc inapoi.” a declarat Lorena pentru DailyMail.co.uk.

Dupa ce a experimentat aceste tratamente, Lorena a decis sa apeleze la o clinica profesionala pentru un tratament estetic. Si-a tatuat sprancenele, si-a efectuat un tratament pentru buze, cheltuind aproximativ 800 de lire, insa rezultatele nu o multumeau inca.

Dupa multa si multa cercetare si dupa recomandarile unui specialist, Lorena a decis sa incerce un tratament si pentru par. Acesta i-a crescut foarte repede si a devenit mai matasos.

Momentul de cotitura – tratamentul care a schimbat totul!

In cele din urma aceasta a ales si un tratament facial efectuand o sedinta de 15 minute, odata la 3 sau 6 saptamani. Acesta a costat-o pana la 250 de lire pe Lorena, insa acum este mai multumita decat a fost vreodata.

„Scopul meu nu este sa arat de 20 de ani la 50, ci sa fiu cea mai buna varianta a mea, la 50 de ani” a declarat Lorena. Iar in urma acestor tratamente cu siguranta ca scopul i-a fost atins.

sursa foto: DailyMail.co.uk

Acum Lorena se bucura de rezultatele incredibile obtinute, zambind zilnic si etalandu-si chipul total schimbat, fara riduri, fara niciun semn si fara nicio expresie a varstei sale. In plus, incurajeaza in fiecare zi clientele sale sa incerce tratamentul magic ce a facut-o sa arate din nou ca in tinerete!

