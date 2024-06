Maria, mama Andreei Tonciu, a făcut, recent, declarații dure la adresa fostului iubit al fiicei sale, fotbalistul Nicolae Mitea, în emisiunea on-line „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță.

Fostul fotbalist Nicolae Mitea (39 de ani)și modelul Andreea Tonciu (37 de ani) au trăit o poveste de iubire care a durat aproape șapte ani. Relația lor a ținut prima pagină a ziarelor, fiind presărată cu numeroase despărțiri și scandaluri de notorietate.

Maria Tonciu a dezvăluit că nu a agreat niciodată relația fiicei sale cu fostul fotbalist, care-i era infidel brunetei. „Nu am fost niciodată de acord cu această relație, nu am vrut să stea lângă el din prima zi. Atâta timp cât un om nu are un serviciu, mi se pare incredibil să stai să îți faci o familie cu un om care nu muncește. Îl vedeam inutil în viața fiicei mele. În momentul în care ei se certau din diverse motive, din câte știți, el o înșela foarte mult pe Andreea.”, a declarat Maria Tonciu, în emisiunea on-line „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, conform click.ro.

