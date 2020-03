Managerul interimar al Spitalului Judeţean Suceava, Florin Filip, a declarat pentru Radio Top că luni sau marţi va fi pus în funcţiune echipamentul de testare rapidă a COVID 19, echipament pus la dispoziţie de universitatea suceveană. Testele vor fi făcute de specialişti din cadrul Spitalului Judeţean şi de la Universitatea „Ştefan cel Mare”.

Pe de altă parte, doctorul Flip a spus că spitalul duce lipsă de materiale de protecţie. Bani sînt, însă distribuitorii de astfel de materiale nu au marfă.

Managerul Filip a mai declarat pentru Radio Top că personalul medical pe care mai poate conta spitalul la acest moment este de sub 50% faţă de cel de la data izbucnirii crizei COVID. Domnul Flip a spus că sînt secţii fără nici un medic, unde serviciile medicale sînta asigurate de doctori cu specializări apropiate. În ciuda numărului mic de medici şi asistenţi, doctorul Filip ţine să le transmită sucevenilor că personalul rămas asigură permanenţa şi că se fac eforturi deosebite pentru a se oferi servicii medicale la timp şi de calitate.

Întrebat dacă Spitalul Judeţean Suceava a fost transformat într-un spital COVID, aşa cum spunea ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, că s-a hotărît, domnul Filip a declarat că încă nu s-a comunicat nimic oficial în acest sens.