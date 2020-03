Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, prof.univ.dr Carmen Dorobăţ, a anunţat astăzi că la Spitalul Judeţean Suceava se vor putea trata cazurile uşoare şi medii de infecţii cu noul coronavirus. Carmen Dorobăţ a făcut această afirmaţie după ce a anunţat că 10 din cele 18 cazuri de coronavirus confirmate astăzi sunt din judeţul Suceava. Ea a precizat că din cei zece nu toţi vor fi transferaţi la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi. „Am discutat cu medicii de la Suceava. Sunt pregătiţi cu tratament, au şi condiţii de izolare, au şi ştiinţa pentru a-i trata. Şi formele uşoare şi medii probabil că vor rămâne la Suceava”, a spus Carmen Dorobăţ.

