Recunoaştere internaţională pentru Spitalul de Psihiatrie din municipiul Câmpulung Moldovenesc şi pentru metodele inovatoare folosite pentru reintegrarea socială a bolnavilor psihic. Managerul acestei instituţii, medicul Lucian Paziuc, a fost invitat să conferenţieze la Oxford University în perioada 17-18 mai în cadrul Programului “Best Medical Practice”. “Instituția dumneavoastră are o reputație îndelungată pentru furnizarea de servicii medicale de înaltă calitate, precum și pentru niveluri excepționale de satisfacție a pacienților. Consider că acest lucru este admirabil și suntem onorați să vă invităm să vă prezentați realizările la întâlnirea specială „Best Medical Practice”, se menţionează în invitaţia semnată de Helen Lamberts, coordonatorul Programului “Best Medical Practice”. Managerul Spitalului de Psihiatrie a fost nominalizat şi la premiul Rose of Paracelsus.

Lucian Paziuc : « Pacientul din faţa noastră nu e un simplu pacient ci este un om cu problemele lui »

Lucian Paziuc a declarat că se simte extrem de onorat de invitaţia de a conferenţia la Oxford University. « Această invitaţie este legată și de faptul că în urma unui sondaj, a unui control care s-a făcut spitalul nostru se pare că este un spital de top şi nu neapărat ca și condiţii pe care le putem îmbunătăţi ci cred că mai degrabă este vorba de atitudinea pe care o are personalul față de pacient. Pacientul din faţa noastră nu e un simplu pacient ci este un om cu problemele lui. Prin tot ceea ce facem aici noi apelăm la latura umană a persoanei respective și nu atât la boală. În ultimul timp am venit cu nişte lucruri noi pe care le facem în spital în special psihoeducație, terapii de grup pe anumite grupuri de boală, discuţii cu pacientul și am rămas surprinși de ce lucruri frumoase putem scoate de la pacienţi, cât de mult se pot ajuta unii pe alţii », a declarat Lucian Paziuc, care a adăugat că respectul față de pacient este esenţial.

Alexandru Paziuc nominalizat de The Economist şi de « The Ratiu Family Charitable Foundation”

Această recunoaştete internaţională a metodelor inovatoare folosite la Spitalul de Psihiatrie din Câmpulung Moldovenesc nu este singulară. Medicul psihiatru Alexandru Paziuc, fost manager al spitalului, tatăl actualului manager, a fost nominalizat de prestigioasa publicaţie britanică The Economist în cadrul unui raport de ţară care a vizat sănătatea mintală. De asemenea, Alexandru Paziuc, care deţine şi funcţia de președintele al Asociației de Psihiatrie Socială din România, a mai fost nominalizat de prestigioasa fundație britanică ”The Ratiu Family Charitable Foundation” pentru activitatea sa inovatoare în domediul sănătății mintale, pentru exemplul de bună practică medicală și managerială, impactul pozitiv pe care l-a adus asupra comunității, societății și contribuția permanentă asupra dezvoltării psihiatriei sociale și comunitare, a serviciilor de sănătate mintală, precum și a sistemului de sănătate din România.