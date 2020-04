Managerul Spitalului Judeţean Suceava, colonel medic Daniel Derioiu, a acordat un interviu în care a arătat că dorinţa sa şi a echipei de medici este de a face acest spital să redevină funcţional pentru că „pacienţii şi sucevenii se uită la noi cu speranţă şi nu dorim să le amăgim aşteptările”. Întrebat ce îl motivează în activitatea de la Suceava, Daniel Derioiu a spus că în primul rând este vorba despre dorinţa de a ajuta şi de a pune la dispoziţie tot ce a învăţat şi întreaga sa experienţă şi putere de muncă. „Am primit această veste şi ordinul de a mă deplasa în sprijinul populaţiei din Suceava şi cu emoţie şi cu dorinţa de a da tot ce e mai bun din mine şi din experienţa pe care am acumulat-o în misiunile şi exerciţiile din Coaliţia Nord – Atlantică, pentru a ajuta populaţia locală care este greu încercată şi pe semenii mei medici care au fost supuşi la încercări cumplite pe perioada aceasta. (…) Vreau să reuşim împreună cu echipa de medici de la Suceava, colegii noştri medicii civili, să trecem peste această perioadă dificilă şi să reuşim să oferim servicii medicale populaţiei din Suceava, care de asemenea este greu încercată în această perioadă de pandemie”, a spus colonel medic Daniel Derioiu.

El a arătat și ceea ce se întâmplă în această perioadă în Spitalul Județean Suceava, dar şi cum rezistă medicii în lupta împotriva noului coronavirus. „Rezistăm, deocamdată suntem bine, suntem plini de adrenalină, muncim de dimineaţa până seara târziu în aceste combinezoane de protecţie pe care le purtăm pentru a fi protejaţi în mediul contaminat. Urmează să intrăm în zona secţiilor care găzduiesc pacienţi contagioşi Covid. Să facem recunoaşteri pentru noi circuite epidimiologice, pentru a implementa aceste circuite. Încercăm să facem acest spital să redevină funcţional pentru că pacienţii şi sucevenii se uită la noi cu speranţă şi nu dorim să le amăgim aşteptările”, a mai spus managerul Spitalului Judeţean Suceava.

„Vreau să fac un apel la toţi colegii medici, la toţi specialiştii din domeniul medical să fie alături de noi și de pacienți”

Daniel Derioiu a ţinut să transmită şi un mesaj către medicii din întreaga ţară, el fâcând un apel către aceştia să fie alături de pacienţi şi de populaţie. „Vreau să fac un apel la toţi colegii medici, la toţi specialiştii din domeniul medical să fie alături de noi, să fie alături de pacienţi, să fie alături de populaţie şi să ajute la acest efort, pentru că numai împreună putem reuşi. Este un efort colectiv, un efort supraomenesc şi trebuie să avem conştiinţa împăcată că după ce trece această perioadă dificilă am făcut tot ce am putut, tot ce ne-a stat în putere, cu toate cunoştinţele noastre şi am salvat cât mai multe vieţi şi am redus suferinţa cât mai multor concetăţeni de-ai noştri. De asemenea, fac un apel la populaţie să înţeleagă gravitatea situaţiei şi să respecte normele de igienă, normele de distanţare socială şi regulamentele pe care din aceste considerente de protecţie şi de limitare a efectelor pandemiei le impun autorităţile. Şi să înţeleagă faptul că şi ei fac parte, alături de medici, de personalul medical, din acest efort imens de a limita efectele pandemiei”.

Nu în ultimul rând el a transmis și un mesaj familiei sale. „Mă gândesc la familie în fiecare zi. Am lăsat acasă o familie minunată, o fiică şi pe soţia mea, care sper că sunt bine şi pe această cale le transmis cele mai bune gânduri şi dragostea mea”, a declarat colonel medic Daniel Derioiu.

Cine este managerul Spitalului Judeţea Suceava, colonel medic Daniel Derioiu

Înainte de a veni la Suceava ca managerul al Spitalului Județean Suceava, Daniel Derioiu a fost director medical al Spitalului Militar din Braşov. Are o vechime în armată din 1993, an în care a intrat la Facultatea de Medicină Militară din cadrul Institutului Medico Militar Bucureşti. De atunci a activat în armată în diferite funcții și misiuni. Ca medic de unitate a urmat cursuri de specializare în China, în universități de medicină militară din această țară, iar ulterior a participat la două misiuni în teatrele de operaţii din Afganistan. Daniel Derioiu a urmat și specializări în domeniul medicinii de urgenţă, activând în compartimentul de primiri urgenţe al Spitalului Militar Braşov. În același timp el a participat la mai multe exerciţii şi activităţi NATO, de pregătire şi instruire care au culminat în anul 2019 cu cel mai mare exerciţiu de medicină militară organizat de NATO, Vigorous Warrior 2019, care s-a desfăşurat la Brașov. În cadrul acestui exercițiu a fost comandant al unui spitalului de nivel ROL 3.