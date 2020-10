Managerul Spitalului Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou” Suceava, doctorul Alexandru Calancea, a fost desemnat coordonatorul întregii activități a unităților medicale din județul Suceava, în asigurarea suportului medical necesar patologiei Covid și non-Covid și a unităților sanitare județene implicate în gestionarea pandemiei COVID-19. Decizia fost luată astăzi în ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

El va asigura coordonarea integrată cu privire la măsurile care trebuie dispuse la nivelul unităților medicale din sistemul public al județului Suceava, în vederea aplicării unitare a dispozițiilor autorităților publice centrale cu rol principal și de coordonare în prevenirea și combaterea infecțiilor cu coronavirus.