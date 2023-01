Managerul Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, Angela Zarojanu, a primit din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților ”Ordinul Sfântul Ierarh Iacob Putneanul” în semn de recunoștință pentru bogata sa activitate pastoral-misionară și cultural-editorială. Ceremonia de conferire a înaltei distincții a avut loc luni, 16 ianuarie, după conferința „Întâlnire de suflet cu Eminescu” susținută de celebrul actor Dorel Vișan la Centrul Eparhial din Suceava.

De altfel, lui Dorel Vișan i-a fost conferită cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Suicevei și Rădăuților, ”Crucea Bucovinei”, în semn de recunoștință pentru activitatea culturală a domniei sale.