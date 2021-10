Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a respins informațiile apărute în spatial public potrivit cărora la Mănăstirea ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava se impart broșuri antivaccinare. ” În urma reclamației făcute de o doamnă jurnalist, conform căreia în curtea Mănăstirii Sfântul Ioan se împart ziare care conțin informații anti-vaccinare, părintele eclesiarh al mănăstirii a transmis următoarele: „În data de 26 octombrie, părintele de rând la racla Sfântului Mare Mucenic Ioan, a găsit în biserica mănăstirii, pe masa pe care sunt scrise pomelnicele, astfel de ziare. În urma întrunirii Consiliului Duhovnicesc al mănăstirii, un alt părinte a menționat că și în săptămâna în care era de rând la Sfânt au venit doi bărbați care i-au dat 15 ziare cu informații anti-vaccinare. În ambele situații ziarele nu au fost împărțite, ci au fost imediat îndepărtate.” După cum a menționat și purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, părintele consilier Alexandru Sava, Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou nu are nicio legătură cu broşurile anti-vaccinare și nu poate fi considerată responsabilă pentru distribuirea lor. Mai mult, este interzisă împărțirea oricărui tip de material (broșuri, pliante, ziare) în incinta mănăstirii fără informarea și fără binecuvântarea părintelui stareț. Consider că nimeni nu se poate pronunța în problema vaccinului în afara celor îndreptățiți, prin studiile de specialitate și expertiza în domeniu, să o facă. Doamne, ajută!”, a transmis IPS Calinic.

