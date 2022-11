Mănăstirea Teodoreni primește un ajutor financiar suplimentar de 80.000 de la Primăria Suceava pentru finalizarea lucrarilor de reparatii curente la Arhondaricul d in cadrul unității de cult. Consiliul Local Suceava aprobase la inițiativa primarului Ion Lungu în ședința din luna iunie un ajutor financiar inițial de 100.000 de lei.

”Având în vedere valoarea totală a devizului pentru lucrarile rămase de executat și solicitarea primită de la unitatea de cult de suplimentare a sprijinului financiar acordat, precum și necesitatea finalizării într-un timp cât mai scurt a lucrărilor rămase de executat, propun majorarea sumei acordate prin hotararea anterioară”, a explicat primarul Ion Lungu. Ajutorul financiar va fi aprobat în ședința deliberativului județeande săptămâna viitoare.