Cei mai multi dintre noi, indiferent cat de atenti am fi la alimentatie, avem momente sau cate un fel preferat de mancare pe care nu ar trebui sa il includemi in mod normal in diecare noastra. E vorba desigur, despre mancarea procesata, pe care o gasim la fiecare colt, acea mancare de tip fast-food pe care nutritionistii o detesta si o dezaproba.

Totusi, oricat de interesat ai fi sa ai o alimentatie cat mai corecta, sanatoasa, uneori am vrea ca mesele noastre sa contina si un aliment interzis. Apare o pofta greu de controlat pe care am vrea sa ne-o satifcem cat mai repede cu putinta. Fie ca e vorba de o mancare grasa, pe baza de smantana, unt, fie care e vorba de prajeli, fie ca e vorba despre un desert care ne face cu ochiul. Da, stim ca astfel de mancaruri nu ne fac bine si ca ar trebui sa le excludem din alimentatie, insa, uneori, pofta bate ratiunea.

Pentru unii, mancarea de tip fast-food inseamna o gestionare mai eficienta a timpului si renuntarea la a gati, pentru altii, o muscatura din mancarea de acest tip ii readuce in copilarie sau adolescenta si le readuce in memorie clipe frumoase din trecut. Pentru ca pofta nu e doar in stransa legatura cu aspectul si gustul pe care mancarea le are, ci si cu sentimentele pe care ni le provoaca.

Dar asta nu inseamna ca ar trebui sa dam iama in fast-food si sa punem pe lista noastra de mancaruri doar astfel de meniuri. Nu e o solutie. Totusi, daca iti doresti atat de mult sa mananci o mancare de tip fast-food, gabdeste-te daca nu cumva o poti prepara acasa.

Exista o multime de retete de mancare rapida pe care le poti pregati in cateva minute, fie ca e vorba de paste cu pesmet si zahar, un desert care multora ne aduce aminte de copilarie, fie ca e vorba de pizza sua cartofi prajiti. Apropo… cat crezi ca dureaza sa iti pregatesti o portie de cartofi prajiti acasa? Aceeasi intrebare e valabila si pentru pizza. Poti sa folosesti cateva felii de paine, cateva ingrediente pentru topping, asa cum sunt ciupercile, ardeiul, carnaciorii si cascavalul, sa dai totul la cuptor si in doar 5 minute obtii o pizza senzationala pe felii de paine, chiar la tine acasa. Si daca vrei ca pizza ta sa fie si mai sanatoasa, inlocuieste carnaciorii cu niste pui la cuptor si ai rezolvat problema.

Multi dintre noi spun ca nu au de ales, pentru ca nu au timp sa stea in bucatarie. Totusi, asta nu e o scuza. Poti pregati acasa o multime de retete de mancare rapida, fara efort si, desigur, fara sa pierzi mult timp. Trebuie doar sa incerci.

Tocmai de aceea, iti propunem cateva retete de mancare pe care le poti pregati simplu, din ingrediente comune. Insa rezultatul va fi delicios.