Omul de afaceri Ștefan Mandachi a anunțat că joi după amiază primii patru refugiați din Ucraina. El a spus că până luni va construi țarcuri și cuști și pentru animalele refugiaților. Totodată, Mandachi a anunțat că la restaurantul Spartan din centrul Sucevei, poate servi gratuit o masă caldă orice cetățean ucrainian care prezintă un act de identitate. ”La hotelul nostru din Suceava am cazat gratuit deja (la ora 17:45) primii patru refugiați: soț, soție, copil, bunica. Locurile sunt limitate, nu am fost pregătiți și există multe rezervări prealabile (inclusiv ucrainieni). Subliniez, prioritare sunt cazurile de refugiați CU CÂINI și PISICI. Vom construi până luni 30 țarcuri și cuști pentru “câinii refugiați” unde ar intra cam 40-50 animale (dacă nu se mușcă). Asta în primă fază! Chiar dacă depașim numărul, găsim soluții pentru necuvântătoare. La restaurantul Spartan din centrul Sucevei, poate servi GRATUIT o masă caldă orice cetățean ucrainian care prezintă un act de identitate vom pune la dispoziție gratuit o sală de evenimente de 1000 mp pt. paturi (dacă ne cer autoritățile). Astăzi am văzut cele mai multe mașini de Ucraina în Suceava din toată viața mea. I-am salutat pe toți în trafic! Un prieten din Dorohoi a intrat în țară din Ucraina în vama Siret și mi-a povestit că e horror la vamă. Bărbații ucrainieni nu mai pot părăsi țara, doar femeile și copiii. Plânsete, urlete etc”, a declarat Mandachi.

