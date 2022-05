Mandachi Hotel & Spa, hotelul deținut de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, a fost nominalizat în premieră la Romanian Top Hotel Awards 2022, premiile excelenței în industria hotelieră din România, la categoria „4 stele, neafiliat unui lanț internațional”.

Mandachi Hotel & Spa din Suceava a fost fondat de Ștefan Mandachi și este un brand 100% românesc, care a devenit, în timp, unul dintre cele mai populare și mai apreciate hoteluri din zona Bucovinei.

Câștigătorii fiecărei categorii de la Romanian Top Hotel Awards 2022 vor fi desemnați în urma voturilor online ale publicului, dar va exista și un juriu al competiției care va vota, luând în calcul și notele hotelurilor de pe platformele de rezervări.

Mandachi Hotel & Spa concurează pentru premiul „Hotelul anului – categoria 4 stele, neafiliat unui lanț internațional”. Toți cei care vor să voteze o pot face până la data de 13 mai 2022, accesând linkul: Top Hotel Awards.

„Suntem extrem de încântați și ne onorează nominalizarea Mandachi Hotel & Spa pentru premiul Romanian Top Hotel Awards 2022. Mandachi Hotel & Spa este un brand 100% românesc, un concept gândit și construit de la zero, nefiind afiliat niciunui lanț hotelier din afară. Este o afacere pur românească, care s-a dezvoltat datorită unei echipe minunate, dar și clienților noștri, ale căror cuvinte de laudă și de încurajare ne-au impulsionat și ne-au dat putere să muncim mereu de 100 de ori mai mult și să venim cu tot felul de concepte inovatoare pe piața din România. Dincolo de rezultate, de recenzii și de premii, rămân clienții mulțumiți, care, în multe cazuri, revin cu plăcere la noi la hotel, aceasta fiind cea mai bună dovadă a succesului”, a declarat Ștefan Mandachi, fondatorul Mandachi Hotel & Spa.

În cadrul Romanian Top Hotel Awards 2022, la categoria hotelurilor de 4 stele, neafiliate unor lanțuri internaționale, au mai fost nominalizate, printre altele, și: Hotel Caro din București, Hotel Privo din Târgu Mureș, Kronwell Hotel din Brașov și Union Plaza Hotel din București.



În ultimii ani și, mai ales, în pandemie, hotelul deținut de Ștefan Mandachi s-a reinventat constant și a adus pe piața din România concepte noi, printre care camera cu jacuzzi și saună proprii și „Camera visurilor”, devenind astfel unul dintre cele mai bine cotate hoteluri românești.

În 2021, Mandachi Hotel & Spa a câștigat trofeul Termalia pentru „Best Hotel and Spa Interior”, unul dintre cele mai prestigioase premii din domeniul hotelier.

„Succesul în business se datorează muncii în echipă! Profitând de această ocazie – recenta nominalizare în cadrul Romanian Top Hotel Awards 2022 – vreau să mulțumesc fiecărui angajat de la Mandachi Hotel & Spa pentru munca depusă, dar mai ales pentru dedicarea și pasiunea cu care își desfășoară zi de zi activitatea! Datorită lor, hotelul nostru este în topul preferințelor clienților și este apreciat de oameni, iar acest lucru este cel mai important pentru noi! Datorită muncii întregii echipe, am reușit să ajungem unul dintre cele mai apreciate hoteluri din zona de nord a țării, iar acum, să fim nominalizați pentru acest premiu”, a mai spus Ștefan Mandachi.

În anul 2021, Mandachi Hotel & Spa a ajuns pe primul loc în clasamentele site-urilor Booking și Tripadvisor, în categoria hotelurilor din Bucovina, fiind în topul preferințelor clienților din toată țara. Hotelul fondat de Ștefan Mandachi a obținut aprecierea specialiștilor din domeniu și a clienților datorită designului său modern, conceptelor unice pe piața din România, dar și ospitalității angajaților.

În timpul pandemiei, Ștefan Mandachi a pus hotelul la dispoziția medicilor și a asistentelor din prima linie, oferindu-le cazare gratuită, dar și o masă caldă. De asemenea, de la începerea războiului din Ucraina și până în prezent, Mandachi Hotel & Spa a devenit refugiu pentru sutele de ucraineni care au fugit din calea conflictului și au venit în România.

Mandachi Hotel & Spa are nota 9,5 din 10 pe platforma de rezervări Booking, nota 9,6 din 10 pe Travelminit și un premiu de excelență și nota 5 din 5 (excelent) pe platforma TripAdvisor.

Mandachi Hotel & Spa face parte din grupul Strong MND Corporation SRL, împreună cu lanțul de restaurante Spartan, Mandachi Business Center și francizele: Mefi Café, sala de fitness Bum Bum Box, Concept SPA BioTransylvania, Restaurant Don Stefano, Centrul de evenimente Magnificus și restaurantele cu specific grecesc Hercule.