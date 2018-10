Poliţia oraşului Vicovu de Sus a primit spre aplicare, mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Rădăuți, față de un bărbat de 32 de ani, din comuna Straja, condamnat la 2 ani, 5 luni și 20 de zile de închisoare cu executare, pentru săvârşirea infracţiunilor de „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea acestuia”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „vătămare corporală din culpă”.

Bărbatul, ce nu figura urmărit, a fost identificat de polițiști, fiind reținut și încarcerat în Penitenciarul Botoșani.

