În această zi a anului 1720 s-a născut, în Palazzo Muti, la Roma, Mândrul Prinț Charlie (Bonnie Prince Charlie), acest personaj donquijotesc care și-a petrecut întreaga viață în exil, încercând în zadar să capete dreptul său și al familiei sale la tronul Angliei.

Charlie era nepotul capriciosului și îndărătnicului rege Iacob al II-lea, care, în 1688, fusese izgonit în exil pe ușa din dos, din cauza catolicismului său manifest și inflexibil. Iacob murise în 1701, dar fiul său, nefericitul Bătrân Pretendent Iacob Eduard, încercase de două ori, și tot de două ori eșuase, să invadeze Insulele Britanice pentru recâștigarea coroanei, refuzând cu obstinație să se convertească la protestantism, în schimbul șansei de a deveni moștenitor. A urmat Mândrul Prinț, un tânăr chipeș, îndrăzneț, hotărât să îl repună pe tatăl său pe tron.

Prima încercare a lui Charlie a avut loc când acesta avea 24 de ani și s-a alăturat unei flote franceze de invazie. Însă, la fel cum se întâmplase în cazul Armadei spaniole, o furtună a împrăștiat corăbiile înainte să poată fi debarcată armata.

Un an mai târziu, Charlie a pus la cale o altă tentativă, de această dată pe cont propriu. În luna iulie 1745, a debarcat cu foarte puțini oameni în insulele Hebride. Ajungând pe insula principală însoțit de numai șapte susținători, a început să adune sub steagul său scoțieni nemulțumiți, îndreptându-se spre Edinburgh. În noiembrie, își atrăsese aproape 6.000 de susținători și se îndrepta spre Londra. Însă, în curând, în întâmpinarea lui a pornit o mare armată engleză, iar ofițerii și soldații lui Charlie au început să se risipească, obligându-l să se retragă peste graniță, în Scoția.

În luna aprilie 1746, armata britanică, având un efectiv de 9.000 de soldați acum, a înfruntat armata lui Charlie, de 5.000 de oameni, la Culloden Moor, la zece kilometri est de Inverness. Rezultatul a fost un masacru în masă, peste o mie de scoțieni pierind în luptă, față de numai 50 de englezi.

Ceea ce s-a întâmplat mai departe ține de legendă. Într-o încercare disperată de a se salva din calea urmăritorilor săi, Charlie a petrecut următoarele cinci luni într-o permanentă fugă. Ajuns din nou în insulele Hebride, a cunoscut-o pe Flora MacDonald, o curajoasă simpatizantă iacobină, care l-a deghizat pe prinț în servitoarea ei și l-a dus la o petrecere pe insula Skye. De aici, urmărit în continuare, a rătăcit prin Scoția până a reușit, într-un târziu, să ajungă în Franța. „Și, astfel, ne-a părăsit”, scria un scoțian supărat, „și ne-a lăsat într-o situație mai proastă decât cea în care ne găsise”.

Flora a fost întemnițată un timp în Turnul Londrei pentru trădare, dar a fost iertată un an mai târziu. Această aventură a devenit clasică după ce Sir Walter Scott a publicat, în 1814, romanul Waverley, relatarea invaziei eșuate și a fugii lui Charlie.

Mândrul Prinț Charlie și-a petrecut următorii 42 de ani rătăcind prin Europa, mai ales prin Italia, decăzând treptat și ajungând un decrepit bețiv, care își plângea de milă. Crezând orbește în dreptul divin, dificil și inabordabil, s-a erijat în Carol al III-lea al Angliei.

Soția lui, o femeie cu 33 de ani mai tânără decât el, îl numea „omul cel mai imposibil cu care am trăit, un om care adună neajunsurile și defectele tuturor claselor, inclusiv viciul lacheilor, beția”. Tot ea spunea și că „rareori se întâmpla să nu se îmbete de două ori pe zi”. Acesta era omul care odinioară fusese Mândrul Prinț Charlie și care va muri la o lună după cea de-a 68-a aniversare a sa, în Palazzo Muti, locul unde se și născuse.

Tot la 31 decembrie:

192: Este asasinat împăratul roman Commodus.

1869: Se naște în localitatea Le Cateau-Cambrésis, din nordul Franței, pictorul Henry Matisse.

1877: Moare în Elveția pictorul francez Gustave Courbet.

1880: Se naște George Marshall, general și inițiator al Planului Marshall.

1889: Moare, la Iași, Ion Creangă.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar artistic la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava